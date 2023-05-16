MHP İl Başkanı Kandıra, seçimi değerlendirdi

MHP Samsun İl Başkanı Osman Kandıra, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonrası açıklamalarda bulundu.

Kandıra, yaptığı yazılı açıklamada, seçim süreci boyunca anket şirketlerinin MHP'nin yüzde 6'yı geçemeyeceği yönündeki iddialarıyla karşı karşıya kaldıklarına işaret etti.

Bu seçimin kaybedenlerinin anket firmaları olduğunu ifade eden Kandıra, şöyle devam etti:

"MHP'nin yüzde 10'u geçemeyeceğini bu yüzden seçim barajının yüzde 7'e düştüğünü iddia eden kişiler oldu. Gün oldu gerçekler gün yüzüne çıktı. Yüce Türk milleti sözünü söyledi. MHP'yi masabaşı anketlerle, uydurma haberlerle yıldırmaya çalışanların içler acısı halini izliyoruz. Bu anketlere artık nasıl güveneceğimizi düşünüyoruz. Bu anket sonuçları, vatandaşları değil, anketi yapanları yanıltmış durumda. Yani, bu anketlerle algı yapanlar, inandırıcılıklarını kaybetmiş ve kendi güvenirliklerini zayıflatmışlardır."

Cumhur İttifakı olarak Samsun'dan Meclise 6 vekil gönderdiklerini aktaran Kandıra, şunları kaydetti:

"Prof. Dr. İlyas Topsakal'ın partimizden vekil çıkması Samsun'dan bir milletvekilini Meclise göndermekten çok daha büyük bir kazanımdır. Bu nitelikli, doğal ve entelektüel kişiliğin Samsun'dan milletvekili seçilmesi, Samsun ve ülkemiz için mükemmel bir kazanımdır. Samsun halkına gösterdikleri teveccüh ve güvenden dolayı teşekkür ederim. Cumhur İttifakı olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesi, ülkemiz için vazgeçilmez ve hayati önem taşımaktadır. Zira PKK'nın 104 yıl önceki işgal kuvvetleriyle aynı zihniyetle hareket ettiğini ve içimizden insanları kullanarak seçimi Cumhur İttifakı'na kaybettirmek için ellerinden geleni yaptıklarını Türk milleti gözlemlemiştir. Kandil'in tüm taleplerini seçim vaadi olarak sunanların bu kadar oy alması üzücüdür. Sayın Cumhurbaşkanımızın ikinci turda seçimi rahatlıkla kazanacağına inanıyorum."