MHP İl Başkanı İncetoprak'tan AK Parti'ye bayram ziyareti - Haberler

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MHP İl Başkanı İncetoprak'tan AK Parti'ye bayram ziyareti

AA - Ramazan Kaya - Güncel
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MHP İl Başkanı İncetoprak'tan AK Parti'ye bayram ziyareti

MHP Kayseri İl Teşkilatı, Ramazan Bayramı dolayısıyla AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'nu ziyaret etti.

KAYSERİ (AA) - MHP Kayseri İl Teşkilatı, Ramazan Bayramı dolayısıyla AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'nu ziyaret etti.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak ve teşkilat mensupları, Çopuroğlu ve yönetiminin bayramını kutladı.

Çopuroğlu konuşmasında, Türkiye'ye örnek olan Kayseri'deki birlikteliklerini, her zaman olduğu gibi bayramda da paylaşmaya devam ettiklerini belirterek, "Rabbim bu güzelliklerimizi bereketli eylesin, hep birlikte nice hizmetler vereceğimiz bayramlara, senelere eriştirsin inşallah. Bu vesileyle ortak kaygımız Kayseri'mize birlikte hizmet ettiğimiz İl Başkanımız Adnan İncetoprak ve teşkilat mensuplarının nezdinde Cumhur İttifakı'na gönül vermiş hemşerilerimizin bayramlarını kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Çopuroğlu mesajında, bayramını kutladığı hemşehrilerinin, aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk, huzur ve barış dolu günler geçirmelerini diledi.

AA / Ramazan Kaya - Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi, Ramazan Bayramı, AK Parti, Kayseri, Güncel, Haberler

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