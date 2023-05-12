MHP heyetinden '12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü' ve 'Anneler Günü' ziyaretleri

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, milletvekili adaylarıyla "12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü" ve "Anneler Günü" dolayısıyla bazı ziyaretlerde bulundu.

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, milletvekili adaylarıyla "12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü" ve "Anneler Günü" dolayısıyla bazı ziyaretlerde bulundu.

Milletvekili adayı Muhammet Hanifi Macit ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesini ziyaret eden Yurdagül, sağlıkçıların Dünya Hemşireler Günü'nü kutlayarak karanfil verdi.

Yurdagül ve Macit, hastane ziyaretlerinin ardından partinin diğer milletvekili adayları Mehmet Musa Çakır ve Sinan Demircioğlu ile Cumhuriyet Caddesi'nde "Anneler Günü" sebebiyle kadınlara karanfil takdim etti.