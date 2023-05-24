MHP heyeti, Erciş'te esnafı ziyaret etti

MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp ve beraberindeki partililer, Erciş ilçesinde esnafı ziyaret etti, 28 Mayıs'taki seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek istedi.

MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp ve beraberindeki partililer, Erciş ilçesinde esnafı ziyaret etti, 28 Mayıs'taki seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek istedi.

Pazar günü yapılacak seçim için çalışmalarını sürdüren Güngöralp ve beraberindekiler, AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

İlçe merkezinde esnafla bir araya gelen, vatandaşlarla sohbet eden Güngöralp, 28 Mayıs'ta yapılacak seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek talebinde bulundu.