MHP heyeti 'Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma' programı düzenledi

MHP Amasya İl Başkanlığı tarafından, "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" programı kapsamında kent merkezinde esnaf ziyareti yapıldı.

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Adem Yurdagül, Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Cemil Yavuz Aksu, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, MHP İl Başkanı Şuayip Ak ve partililerden oluşan heyet, kent merkezinde esnaf ziyareti yaparak, sorunlarını dinledi.

Daha sonra Amasya Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Aydınlatma ve Anlatma Toplantısı"nda konuşan Kalyoncu, 24 Haziran seçimlerinden bu yana TBMM'de çıkarılan kanunlarda MHP'nin üzerine düşeni yaptığını söyledi.

MHP'nin iyi günde de kötü günde de milletle birlikte olduğunu dile getiren Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Bu yüzyılın en önemli seçiminde devlet ve milletin bekası için Türk milletine sevdalı Cumhur İttifakı'na destek istiyoruz. Türkiye'nin sigortası MHP, Mecliste güçlü olmalı. Bayrak inmesin, ezan dinmesin diye milletin huzuru için mücadelemiz devam edecek. MHP gücünü sadece milletinden alır. Çünkü eğer bu memlekete, bu millete bir ihanet olacaksa, tabii ki her siyasi partimizde vatanseverler vardır elbet ama ilk reaksiyon mutlaka MHP'den gelecektir, bunu bilen emperyalistler ve onların uzaktan kumandalı maşaları, MHP hakkında manipülasyonlar yapmaya devam etmektedirler."

Sarı ise Amasya'ya ve Amasyalı'ya hizmet etmekten büyük gurur duyduğunu belirtti.

Üç yıl önce kendisine verilen görev ve sorumluluğu yerine getirmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Sarı, "Hemşehrilerimizin huzurlu, mutlu şekilde yaşamaları için belediye olarak bütün imkanlarımızı kullanıyorum. Söz verdiğim şekilde projelerimizi hayata geçirdiğimizde Amasya'mızı 'mutlu şehir' haline getirmeye bir adım daha yaklaşacağımızı düşünüyorum. Sizlerin destek ve dualarınızla yola çıktım. Sizlerin destek ve dualarıyla yoluma devam edeceğim. Artık en kötünün geride kaldığına inanıyorum. Allah sağlık, ömür verirse önümüzdeki iki yılda daha azimli, daha kararlı şekilde çalışacağım." diye konuştu.

Programa AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto, MHP Merkez İlçe Başkanı Semih Aşkan ile partililer ve vatandaşlar katıldı.