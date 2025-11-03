Haberler

MHP, 'Hayırlı Günler Komşum' Temalı Ziyaretlerle Vatandaşlarla Buluşuyor

MHP, 'Hayırlı Günler Komşum' Temalı Ziyaretlerle Vatandaşlarla Buluşuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından düzenlenen 'Hayırlı günler komşum' temalı ziyaretler kapsamında Havza İlçe Başkanlığı, muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelerek, terörsüz Türkiye hedefini vurguladı.

Milliyetçe Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından hayat geçirilen "Hayırlı günler komşum" temalı ziyaretler kapsamında Havza İlçe Başkanlığı sohbet toplantılarını sürdürüyor.

MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, MHP Belediye Meclis Üyesi Ersin Şener ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, "Derdiniz derdimizdir" konulu toplantısı kapsamında Sivrikese Mahallesi'nde muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Yüksel, toplumun her kesimiyle buluşmayı hedeflediklerini belirterek, "Önceliğimiz Terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşmesi. Genel Başkanımız bilge lider sayın Devlet Bahçeli, ülkemizde yaklaşık 40 yıldır devam eden terör belasına son vermek için çok önemli bir süreç başlattı. Terörsüz Türkiye hedefi, açık ve şeffaf bir şekilde yürütülmekte olup, bu süreç başarıya ulaştığında kazananın 86 milyon milletimizin tamamı olacaktır. 2016 yılında ülkemizin bekası için çıktığımız noktadan bu gün Terörsüz Türkiye hedefi ile yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Vatandaşların taleplerini dinlemek dertleriyle dertlenmek için yollarda olduklarını da aktaran Yüksel, "Halkımızın bizlere vermiş olduğu destek ve görevin bilinci ile yolumuza devam ediyoruz. Birliğin ve dayanışmanın önemini vurgulayan bu ziyaretlerde çalınmadık kapı, dinlenmedik insan bırakmayacağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
MTV, pasaport, ehliyet harcı, vergi ve cezalar! İşte 2026 zam oranı

MTV, pasaport, ehliyet harcı, vergi ve cezalar! İşte 2026 zam oranı
Memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı netleşti

Memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı netleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi

Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi
2 kişiyi av tüfeğiyle öldüren emekli polisten fuhuş çetesi iddiası

Kahvehaneyi kan gölüne çeviren emekli polisten fuhuş çetesi iddiası
Savic'ten Uğurcan'a büyük ayıp

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Katil 19, maktul 20 yaşında! Biri hapse diğeri mezara

Katil 19, maktul 20 yaşında! Biri hapse diğeri mezara
Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi

Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi
Sıranın sonu görünmedi! Kilosu 50 liraya düştü, duyan markete akın etti

Sıranın sonu görünmedi! Kilosu 50 liraya düştü, duyan akın etti
Beşiktaş taraftarından hakeme 'bahis yapsana' tezahüratı

Derbinin hakemine soğuk duş! Neye uğradığını şaşırdı
Faruk Fatih Özer nasıl öldü? CTE açıklamasında dikkat çeken çarşaf ve havlu detayı

Cezaevinde ölü bulunan Fatih Özer'le ilgili olay iddiaya yalanlama
Kartellere karşı savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü

Kartellere karşı savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü
Hacı adayları dikkat! Bakanlık dört firmaya para cezası kesti

Hacı adayları dikkat! Bakanlık dört firmaya para cezası kesti
Konut hayalleri kabusa döndü! Binlerce kişi mağdur oldu

Konut hayalleri kabusa döndü! Binlerce kişi mağdur oldu
Yorumlar bomba! Kerem Aktürkoğlu Jhon Duran'a zorla secde ettirdi

Maça damga vuran kare
Sadettin Saran'dan İsmail Yüksek'e sürpriz

Tam konuşmaya hazırlanırken karşısında bakın kimi gördü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.