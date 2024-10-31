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MHP Havza İlçe Başkanlığı İstişare Toplantısı yapıldı

MHP Havza İlçe Başkanlığı İstişare Toplantısı yapıldı
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MHP Havza İlçe Başkanlığı İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

MHP Havza İlçe Başkanlığı İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, başkanlığında ilçe binasında düzenlenen toplantıdaki konuşmasında, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı.

Milli savunmalarının göz bebeği TUSAŞ'a yönelik saldırının zamanlaması ve hedefinin mesaj verdiğini ifade eden Yüksel, şöyle konuştu:

"Cumhuriyetimizin 101. yılını kutladığımız bu günlerde binlerce yıldır sürdürdüğümüz kardeşliğimiz ve birlikteliğimiz daha da önem kazandı. Birlik ve beraberliğimize, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne kastedenlerin amaçları ortadadır. Bunu etnik kimlik üzerinden yapmaları ve kardeşi kardeşe düşman etmelerinin tek sebebi, ülkemizin güçlenmesinin önünü kesmektir. Kürt, Türk diyerek yıllarca ülkemizin enerjisini ve kaynaklarını tüketenlerin bu son çırpınışlarıdır. Binlerce yıldır beraber ve bir olduğumuz kardeşlerimizden bizleri ayıramadılar, ayıramayacaklar. Lider, teşkilat, doktrin esası ile lider Devlet Bahçeli'nin bizlere göstermiş olduğu istikamette kardeşliğimiz daha da pekiştirmek için üzerimize düşeni yapacağız."

Yüksel, Cumhuriyet'in 101. yılını kutluyarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkenin bölünmez bütünlüğü için canlarından geçen şehitler ile ebediyete intikal etmiş gazileri şükran ve minnetle andığını kaydetti.

Konuşmanın ardından gündem maddeleri görüşülerek, çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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