MHP Gülnar İlçe Başkanı Oğuzhan Cerit'ten Kurban Bayramı mesajı

MHP Gülnar İlçe Başkanı Oğuzhan Cerit'ten Kurban Bayramı mesajı
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MHP Gülnar İlçe Başkanı Oğuzhan Cerit, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

MHP Gülnar İlçe Başkanı Oğuzhan Cerit, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cerit, mesajında, Kurban Bayramı'nda manevi değerlerin en yüksek seviyede olduğunu, birlik ve beraberliğin pekiştiğini belirtti.

Bayramlarda, paylaşmanın ve fedakarlığın anlamının hissedildiğini kaydeden Cerit, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kutsal günlerde, vatanımızın bekası, milletimizin huzuru ve birliği için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. MHP olarak milletimizin her ferdinin refah ve mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz. Bu Kurban Bayramı'nda da dargınlıkların sona ermesini, sevgi ve hoşgörünün egemen olmasını diliyorum. Bayramınız mübarek olsun."

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel
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