MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, partisinin Afyonkarahisar kongresinde konuştu Açıklaması

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP'nin ilkeli, sorumlu, sorun çözen, çözüm üreten, inisiyatif alan, gerektiğinde de hamleler yapan aksiyonel bir parti olduğunu söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP'nin ilkeli, sorumlu, sorun çözen, çözüm üreten, inisiyatif alan, gerektiğinde de hamleler yapan aksiyonel bir parti olduğunu söyledi.

Akçay, Atlı Spor Kulübünde gerçekleşen partisinin Afyonkarahisar il kongresinde yaptığı konuşmada, 9 Eylül'ü partisinin kuruluş yıl dönümü olarak kabul eden CHP'nin İzmir'de, hem İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunu hem de CHP'nin kuruluş yıl dönümünü kutladığını ifade etti.

Akçay, "Mavi tişört, beyaz pantolon veya şort giydirilen gençlere sirtaki oynatılarak 9 Eylül kutlanmaz. CHP'liler sıkışınca Atatürk'e sığınıyor. Ne kadar Atatürk düşmanı varsa partilerinde topluyorlar. Artık iyice pervasızlaştılar. CHP'nin bu utanç verici durumdan kesinlikle kurtulması gerekir. 'Değişim, değişim.' diyorlar görünen o ki 'Sen git, ben geleyim.' kavgasından başka da bir kavga yok CHP'de." dedi.

MHP'nin asla gizli ajandası olmayan ve 54 yıldır Türk demokrasisinin çok partili siyasi hayatı içerisinde şanla şerefle faaliyet gösteren, ağır bedeller ödeyen, binlerce şehit veren bir siyasi hareket olduğunu ifade eden Akçay, şöyle konuştu:

"MHP Türk milletinin bir eseridir. MHP'nin kökü de ruhu da büyük Türk milletindedir. Biz 'Gök çadırımız, güneş tuğumuz olsun.' diyen Metehan'ın torunlarıyız. MHP, Türkiye'nin çıkarlarını Türk milletinin yararlarını her düşüncenin üstünde tutan, sorumlu siyaset anlayışının da bir temsilcisidir. MHP ilkeli, sorumlu, sorun çözen, çözüm üreten, inisiyatif alan, gerektiğinde de hamleler yapan aksiyonel bir partidir."

Artık Türkiye'nin siyasi istikrarının sağlandığını vurgulayan Akçay, "Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle Kızıl Elmalar, TCG Anadolu gemisi, KAAN, insansız kara, hava, deniz araçları onun dışında teknolojide ortaya koyduğumuz hamleler bir siyasi istikrarın neticesi alınmaya başlamıştır. Elhamdülillah şimdi bütün terör örgütleriyle yurt içinde ve yurt dışında son derece etkili ve başarılı mücadele verilmektedir." diye konuştu.

Mevcut İl Başkanı Ahmet Kahveci'nin yeniden seçildiği kongrede, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak da bir konuşma yaptı.