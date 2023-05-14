MHP Grup Başkanvekili Bülbül, oyunu Sakarya'da kullandı

MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Sakarya'da oy verdi.

MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Sakarya'da oy verdi.

Bülbül, eşi Zübeyde Bülbül ile Serdivan ilçesindeki Yazlık İlkokulu'na geldi.

Oyunu eşiyle 1264 numaralı sandıkta kullanan Bülbül, gazetecilere, heyecan içerisinde olduklarını belirterek, "Yüzyılın seçimi dedik ve o güne geldik. İnşallah memleketimiz için, milletimiz için hayırlı olur." dedi.

Vatandaşların yoğun şekilde oy kullanmak üzere sandıklara geldiğini gördüğünü aktaran Bülbül, bu durumdan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

En yüksek katılımın olduğu seçimlerden biri olması temennisinde bulunan Bülbül, "Bu akşam itibarıyla da belli olmaya başlayacak olan neticeler, inşallah ülkemize hayırlar getirir. Oy kullanmaya il başkanımız ve aday arkadaşlarımızla hep beraber ailecek geldik. Bugün hep birlikte o heyecanı burada seçmenlerimizle yaşamak istedik. Memleketimize, milletimize hayırlı olsun." diye konuştu.