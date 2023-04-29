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MHP Grup Başkanvekili Bülbül, Ferizli'de vatandaşlarla buluştu

MHP Grup Başkanvekili Bülbül, Ferizli'de vatandaşlarla buluştu

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MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Ferizli ilçesinde partililerle bir araya geldi.

Mhp Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Ferizli ilçesinde partililerle bir araya geldi.

Ferizli Belediyesi Sosyal Tesisle Çay Bahçesi Tesisleri'nde düzenlenen programda partililer ve muhtarlarla buluşan Bülbül, seçim çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Bülbül, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milletvekilleri ve tüm teşkilatın sahada olduğunu belirterek, "14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanlığını kazanmamız ve mecliste güçlü olmamız için önümüzdeki süreci değerlendirmemiz gerekiyor." dedi.

Bülbül, toplantıya katılanlara teşekkür etti.

Sakarya Seçim Sonuçları
Kaynak: AA / Erol Ulu - Güncel

Milletvekili Ferizli Sakarya MHP Güncel Haberler

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