Haberler

MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan İYİ Parti'ye Sert Tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun terörle ilgili yaptığı açıklamalara tepki göstererek, Türk Devleti'nin terör örgütleri ile pazarlık yapmadığını ve yapmayacağını vurguladı. Dervişoğlu'nun iftiralarına karşı çıkan Büyükataman, devletin teröristle pazarlık yapmayacağını da sözlerine ekledi.

(ANKARA) - MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Dervişoğlu şunu iyi anlamalıdır; Türk Devleti terör örgütü ile pazarlık yapmamış ve asla yapmayacaktır. Devletin teröristle pazarlık yapmayacağını kendisi de gayet iyi bilmesine rağmen siyasi menfaat devşirmek uğruna devletimizi lekelemeye, Terörsüz Türkiye hedefini karalamaya çalışmaktadır. TBMM'de kurulan komisyonun amacı bellidir. Toplumun tüm kesimleri dinlenmiş ve süreç şeffaf bir şekilde yürütülmüştür" dedi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun grup toplantısında yaptığı konuşmaya tepki gösterdi. Büyükataman, sosyal medya hesabından "Dervişoğlu bugün gerçekleştirdiği grup toplantısında Türkiye Cumhuriyeti Devletine iftiralarla saldırarak terörle pazarlık yapıldığını iddia etmiştir" diyerek şunları kaydetti:

"Dervişoğlu şunu iyi anlamalıdır; Türk Devleti terör örgütü ile pazarlık yapmamış ve asla yapmayacaktır"

"Ayrıca Terörsüz Türkiye hedefimizi karalamaya yeltenmiş, haddini aşarak Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi hedef almıştır. Dervişoğlu şunu iyi anlamalıdır; Türk Devleti terör örgütü ile pazarlık yapmamış ve asla yapmayacaktır. Devletin teröristle pazarlık yapmayacağını kendisi de gayet iyi bilmesine rağmen siyasi menfaat devşirmek uğruna devletimizi lekelemeye, Terörsüz Türkiye hedefini karalamaya çalışmaktadır. TBMM'de kurulan komisyonun amacı bellidir. Toplumun tüm kesimleri dinlenmiş ve süreç şeffaf bir şekilde yürütülmüştür. Fakat kendisinin ve partisinin geçmişte terör örgütlerine tavizler sunan masalarda kenar süsü oldukları aziz milletimizce bilinmektedir.

"İP, emperyalizmin gizli emelleriyle aynı çizgidedir"

Üç beş koltuk fazla kapmak için kapalı kapılar ardında Türkiye düşmanlarına teslimiyetçi bir anlayışla yanaşma oldukları hafızalarda tazedir. Müsavat Efendi'nin iftiralarının millet nazarında hiçbir itibarı yoktur. İP, emperyalizmin gizli emelleriyle aynı çizgidedir. Müsavat Dervişoğlu Emperyalizmin sandalında boşuna kürek çekmektedir. Terörsüz Türkiye hedefi; tavizsiz, pazarlıksız ve hiçbir teslimiyete geçit vermeden ilerleyen milli bir ülküdür."

Kaynak: ANKA / Güncel
Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında

Ordu'da taş ocağında göçük! Enkaz altında kalanlar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Terörsüz Türkiye Komisyonu toplantısı ertelendi

Gözlerin çevrildiği süreç komisyonu toplantısı ertelendi
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Avcılar'da kümes yangını: 50 hayvan öldü

Sokaktaki yangın onlarca hayvanı telef etti
Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio İstanbul'da

Dünyaca ünlü model Karaköy sokaklarında ortaya çıktı
38 kişilik Vatikan heyeti, Papa'nın ziyareti öncesi İznik'e geldi

Dünyanın gözü bu ilçemizde! Vatikan heyeti soluğu bölgede aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.