BALIKESİR - MHP Genel Sekreteri Büyükataman Balıkesir'de konuştu

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Ne yazık ki bugünün Kılıçdaroğlu yönetimindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk'ün kurmuş olduğu partiyle uzaktan yakından ilgisi ve alakası kalmadı" dedi.

Edremit'te Şükrü Tunar Kültür Merkezinde partisince düzenlenen "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantısına katılan Büyükataman, CHP'nin en çok oy aldığı 125 ilçeyi ziyaret ettiklerini belirtti.

CHP'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulduğunu hatırlatan Büyükataman, "Ne yazık ki bugünün Kılıçdaroğlu yönetimindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk'ün kurmuş olduğu partiyle uzaktan yakından ilgisi ve alakası kalmadı. Bu necip millete Atatürk'ün emaneti Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kılıçdaroğlu ve ekibi marifetiyle hangi karanlık ilişkiler içerisinde bulunduğunu, kapalı kapılar ardında Türkiye'nin geleceğine dair hangi hain planları yaptıklarını, hangi kirli oyunlara tevessül ettiklerini, Türkiye'nin geleceğine dair hangi tuzakları kimlerle senaryolaştırmaya gayret sarf ettiklerini bıkmadan usanmadan anlatmanın gayreti içerisinde olacağız." diye konuştu.

Bunun tarihi bir sorumluluk olduğunu belirten Büyükataman, şunları kaydetti:

"Biliyor ve inanıyorum ki hassasiyetleri, Türkiye'nin geleceğine dair endişeleri bizden farklı olmayan yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'ne 'Atatürk'ün partisi, Atatürk'ün emaneti' anlayışı içerisinde sahip çıkarak oy veren, kendisini Atatürkçü, ulusalcı, demokrat diye nitelendiren pek çok vatandaşımızın Kılıçdaroğlu yönetimindeki bugünkü CHP'nin gidişatıyla alakalı yeterince ve sağlıklı malumat sahibi olmadıklarını düşünüyoruz. Onlara da ulaşarak CHP'nin gerçek yüzünü anlatmanın gayreti içerisinde olacağız. Onlarla da buluşarak onlarla da gönül birlikteliğini sağlayarak Türkiye'nin geleceğine birlikte sahip çıkmamız gerekliliğini kendilerine ifadeye çaba sarf edeceğiz."

Büyükataman, 2023 seçimlerinde Türkiye'nin geleceğinde kurgulanmak istenen ihanet oyunlarını milletin dün olduğu gibi yarın da elinin tersiyle iteceğini söyledi.

MHP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Muhammet Tekin de partisinin Atatürk'ün öğretilerinin takipçisi olduğunu dile getirerek, "Atatürk değerlerine, cumhuriyetin erdemlerine sonuna kadar sahip çıkma azim ve kararlılığı içerisindeyiz. Siyasetimizin temelini bunun üzerine kuruyoruz." dedi.

Programa MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, MHP MYK üyeleri İbrahim Ünal, Özgür Bayraktar ve MHP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.