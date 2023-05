MHP GENEL SEKRETER YARDIMCISI OSMANAĞAOĞLU CUMHUR İTTİFAKI, SEÇİMDEN ZAFERLE ÇIKACAKTIR

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi ( Mhp ) Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, İzmir'de bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Ortada bir mucize vardır, o mucizenin adı da Türk mucizesidir. Şimdi ise bütün dünya, ikinci bir Türk mucizesine şahitlik etmektedir. 100 yıllık şanlı tarihimizin ikinci perdesi açılmaktadır. Türk asrının aydınlık şafağı, sökmek üzeredir. Allah'ın izni ve milletimizin takdiriyle, Cumhur İttifakı, seçimden zaferle çıkacaktır dedi.

Mhp Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, İzmir'de bir otelde basın toplantısı yaptı. Bir müjde vermek için bir araya geldiklerini belirten Tamer Osmanağaoğlu, Bu müjde,14 Mayıs'ta çift başlı kartalın, haçlı zihniyetine karşı zaferidir. Bir yanda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, hemen diğer yanında bilge liderimiz, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin önderliklerindeki, çift başlı kartal ordusu; Amerika'sından, Almanya'sına, İngiltere'sinden, Fransa'sına haçlı torunlarıyla birlikte hareket eden, onun bayrağını tutan çoklu masayı büyük bir hezimete uğratacaktır. Türk asrının hemen öncesinde; Türkiye Cumhuriyeti Devleti ayağındaki prangalardan tamamen kurtulacaktır. Asaletin, sadakatin ve cesaretin asli karakterini oluşturduğu İzmirli hemşerilerimiz de bu tarihi seçimlerde engin ferasetiyle tercihini beyan edeceklerdir. Tıpkı bir asır önce olduğu gibi, kendine dayatılan istikamete boyun eğmeyecek ve kendi rotasını kendi iradesiyle çizecektir dedi.

'TÜRK ASRININ AYDINLIK ŞAFAĞI, SÖKMEK ÜZEREDİR'

Bir yandan sessiz taarruzlarla, kirli kumpaslarla, finansal tetikçilerle uğraşırken diğer yandan bağımsızlık davasını güçlendirecek atılımların Cumhur İttifakı tarafından hayata geçirildiğini aktaran Osmanağaoğlu, TCG Anadolu gemisi, işgalin karanlık günlerinde Bandırma Vapuru gibi Türk milletine nasıl ümit verdiyse, TCG Anadolu'nun verdiği mesaj da bizlere inanç aşılamıştır. Direnişin ve kurtuluşun şehri İzmir'e gelen, deniz aşırı küstahlıklara verilen bir cevap olan TCG Anadolu gibi bir şaheserden kim neden rahatsızlık duyar Nasıl bir zihniyet Türkiye'ye lig atlatan bu eseri 'Bir bombaya bakar' diyerek küçümser Emsallerine fark atan Kızılelma'dan, milli muharip uçaktan kim neden rahatsız olur 'Seçime mi gidiyoruz savaşa mı gidiyoruz' diyerek bu başarıları itibarsızlaştırmaya çalışanların unuttuğu şey ise Türkiye Cumhuriyeti eşsiz bir kurtuluş destanının üzerine inşa edilmiş ve o Cumhuriyet 100 yılı geride bırakarak gelecek yüzyılı kucaklamaya hazırlanmaktadır. Ortada bir mucize vardır, o mucizenin adı da Türk mucizesidir. Şimdi ise bütün dünya; ikinci bir Türk mucizesine şahitlik etmektedir. 100 yıllık şanlı tarihimizin ikinci perdesi açılmaktadır. Türk asrının aydınlık şafağı, sökmek üzeredir diye konuştu.

'İZMİRLİ SANDIĞA TIPIŞ TIPIŞ DEĞİL, GÜMBÜR GÜMBÜR GİDECEK'

Mhp olarak 1.5 yıl önce küresel salgının ardından 81 ili kapsayan 9 bölge toplantısı gerçekleştirdiklerini, Türkiye'nin 973 ilçesindeki programların yanı sıra köy, mahalle programları yapıldığını aktaran Osmanağaoğlu, 'Bugün seçime gelindi. Atatürk düşmanlarının İzmir'de bir karşılığı hiçbir zaman olmamıştır. Çünkü İzmir her zaman Atatürkçülüğü ön planda tutmuştur. Atatürk milliyetçiliği bizim İzmir'imizde olmazsa olmazımızdır. Bir karşılığı varsa o da hemşerilerimizin sandıkta atacağı tokat olacaktır. Çünkü İzmirli, işgalcinin her türlüsüne hak ettiği cevabı her zaman ve daima vermiştir. Kahraman Mehmetçiği 'çocuk katliamcısı' olmakla suçlayanlar, Mehmetçiğin uğruna kurtuluş mücadelesi verdiği İzmirliler tarafından hak ettiği cevabı alacaktır. Hürriyete kavuşması uğruna binlerce Mehmetçiğin can verdiği İzmir, iradesine ipotek koydurmayacaktır. İzmirli sandığa tıpış tıpış değil gümbür gümbür gidecek. Bu dayatmaların hesabını soracaktır. Yanlış hesap, bu kez Bağdat'tan değil, İzmir'den dönecektir. Meşhur bir slogan görüyorum bilbordlarda 'İzmir hakkını alacak'. Lütfen İzmirlinin hakkını gasp etmeyin, İzmirlinin hakkettiği hakkını İzmirliye verin. Allah'ın izni ve milletimizin takdiriyle, Cumhur İttifakı, seçimden zaferle çıkacaktır. Ama inanıyoruz ki seçimin esas kazanımı, Kılıçdaroğlu zihniyetinin yenilgisi olacaktır. Kandil'den ve Pensilvanya'dan gelen yalancı bahara kendini kaptıranlar zemheride kalacaktır. Atatürk'ün hemşerisi İzmirlinin tercihi Atatürk çizgisi olacaktır. Pazar günü itibariyle süper güç Türkiye'nin şafağı sökecektir diye konuştu.

İZMİR'DE REKOR OY BEKLENTİSİ

İzmir'i dolaştıklarında, İzmir'in her noktasında MHP'nin çok ciddi karşılık bulduğunu vurgulayan Osmanağaoğlu, MHP, İzmir'de tarihi bir oy alacaktır. Bu tarih oyda bizlerin gayretli çalışması burada mutlaka görecektir. ABD, İngiltere, Fransa, Almanya'nın bir araya gelip haçlı zihniyetini devam ettirmesini çok açık bir şekilde görmekteyiz. Buna destek veren malum muhalefet elbette yenilmeye mahkum olacaktır. İzmirlinin hak etmediği vekil adayları var. Atatürk'ün şehri İzmir'de insanların neler konuştuğunu hepimiz biliyoruz ifadelerini kullandı.Tamer Osmanağaoğlu, İzmir'de 5 vekil çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

ALİAĞA'YI ÖRNEK GÖSTERDİ

Yerel yönetimden memnun olmadıklarını belirten Tamer Osmanağaoğlu, Aliağa Belediyesi'ni örnek gösterip, İzmir'de yerelden memnun değilim. Deprem evlerini yapacaklarını iddia ettiler. Bunlar yapıp vatandaşlara teslim edinceye kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti depremzedelere evini teslim etti. Devletimiz, 11 ilimizde yaşanan yüzyılın afetinde enkazın yüzde 70'ini kaldırdı. İzmir depremin üzerinden 30 ay geçmesine rağmen hasarlı olan İzmir Büyükşehir Belediye binasının enkazını kaldırmamış belediyeden bu hizmetleri beklemek yanlış olur. Aliağa Belediyesi, 100 günde 750 metrelik üst geçit yaptı. Bu projeleri gerçekleştiren insanların İzmir'e hizmet etmesi her insanın arzusu ve düşüncesidir dedi.(DHA)