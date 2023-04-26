MHP Genel Sekreter yardımcılarından AA İzmir Bölge Müdürlüğüne ziyaret

MHP Genel Sekreter yardımcıları Tamer Osmanağaoğlu ve Bahadır Bumin Özarslan ile beraberindeki heyet Anadolu Ajansı (AA) İzmir Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

AA İzmir Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal ile görüşen MHP heyeti, ajansın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçime ilişkin değerlendirmede bulunan Osmanağaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda tekrar seçileceğine inandıklarını söyledi.

Seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürdüklerini belirten Osmanağaoğlu, "Bize gösterilen teveccüh işin rengini çok net bir şekilde ortaya koyuyor ki Milliyetçi Hareket Partisi ve Sayın Cumhurbaşkanımız İzmir'de çok ciddi bir oy alacak. Her gittiğimiz yerde size kimin oy verip vermeyeceğini insanların el sıkmasından hissedebiliyorsunuz. Sessiz dalganın geldiğini hissediyoruz. İnşallah o dip dalga, o sessiz dalga İzmir'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok daha iyi neticeler alacağına ortaya koyuyor." dedi.

Osmanağaoğlu, Plan Bütçe Komisyonu üyesi olduğunu ve her konuşmasında İzmir'in 30 ilçesinin sorunlarını gündeme getirdiğini hatırlattı.

"CHP'nin birinci sıra adayının Atatürk'le ilgili sözleri var"

İzmir İktisat Kongresi'yle ilgili değerlendirmede bulunan Osmanağaoğlu, şunları kaydetti:

"İzmir, Atatürk'ün annesini Zübeyde Hanımı emanet ettiği şehir. Kabri de İzmir'de bulunuyor. Türk milletinin uğruna mücadelesinin başlattığı yer İzmir'de iktisat kongresiyle ilgili büyükşehir belediyesinin yapmış olduğu bir alternatif şeyi bir türlü kabullenemiyorum. Alternatif bir program yapmaya çalışarak Türkiye'nin bölücüleriyle beraber gelip İzmir'de Atatürk'ün adının kirletilmesi asla izin vermeyeceğiz. Bu konuda hiçbir taviz vermeyi düşünmüyoruz. İzmir İktisat Kongresi, Atatürk'ün Türk milletine armağan ettiği Kurtuluş Savaşı'ndan sonra iktisadi alanda vermiş olduğu en önemli kazanımdır. Ben şiddetle elimin tersiyle bunların yaptığı bütün programları reddediyorum. Çünkü yaptıkları şey tamamen ortada cumhuriyetle ters düşen programlar yapmaya başladılar. CHP'nin birinci sıra adayının Atatürk'le ilgili sözleri var. Yani bu kabul edilebilir mi? Bunu İzmirli kabul ediyorsa benim söyleyecek bir şeyim yok. Atatürk diktatördür diyen bir adamı İzmirli nasıl değerlendirecek çok merak ediyorum. İzmirli demokrattır, kendisine getirip dayatılan hiçbir şeyi kabul etmez."

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan ise MHP'nin kurulduğu günden bugüne Türk milletinin ortalama değerlerini temsil etme iddiasında olduğunu söyledi.

CHP'nin milletvekili adayı Yüksel Taşkın'ın Atatürk ile ilgili sözlerini hatırlatan Özarslan, "Kemalizm ırkçılıktır demiş. Atatürk'e diktatörlük imaları var. Terör elebaşı Fethullah Gülen'e çağdaş şaman demiş. Taraf gazetesi yazarı... Ne kadar ilginçtir ki Taraf gazetesi Ergenekon ve Balyoz operasyonlarının planlamalarının yapılıp uygulandığı yer. Tuncay Özkan, Yüksel Taşkın'ın altında ikinci sırada. Tuncay Özkan Ergenekon'dan dolayı hapis yatmış. Birinci sıra adayı Taraf gazetesi yazarı, ikinci sıra Taraf gazetesi mağdurlarından biri. Şimdi CHP'nin içine düştüğü durum bu. Biz bunları anlatıyoruz." diye konuştu.

MHP milletvekili adayı Hasan Kalyoncu ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun son zamanlarda söylemlerinin HDP'nin söylemleriyle neredeyse bire bir aynı noktaya geldiğini savundu.

MHP milletvekili adayı Abdülkadir Bektaş da parti olarak yeşil dönüşüm çerçevesinde 12 başlık altında toplanan bir kitap hazırladıklarını anımsattı.

MHP Milletvekili adayı Cihan Aslan da ise Cumhur İttifakı'nın masalarda pazarlık amaçlı kurulmadığını ifade ederek, kendilerinin vatan, devlet ve millet masasında olduklarını kaydetti.

Ziyarete, MHP İl Başkanı Veysel Şahin de eşlik etti.