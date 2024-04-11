MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya: Yerel seçim sonuçları milletin uyarısıdır

Mhp Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, yerel seçim sonuçlarına ilişkin, "Yerel seçimlerin tamamen farklı dinamikleri var. Burada millet tarafından bir uyarı oldu mu? Evet, bir uyarı oldu. O uyarılar anlaşıldı mı? Evet, anlaşıldı. Millet iradesine karşı kimsenin diyeceği bir şey yok." dedi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında MHP Genel Merkezi'ni sırasıyla DSP, AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve CHP heyetleri ziyaret etti.

MHP Genel Merkezi'nde gelen heyetleri Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, İzmir Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu ve MYK üyesi Özgür Bayraktar'dan oluşan heyet ağırladı.

Karakaya, Genel Başkan Yardımcısı Hikmet Aydemir, Genel Sekreter Yardımcısı Tuğçe Babuççu ve Ankara İl Başkanı Mustafa Keçeci'den oluşan DSP heyetini kabulünde, bayramın Gazze ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi başta olmak üzere dünyanın çeşitli noktalarındaki zulümlerin sona ermesine vesile olmasını temenni etti.

31 Mart'taki seçimlerde millet iradesi nasıl tecelli ettiyse onu kabul ettiklerini belirten Karakaya, seçim sonuçları üzerinden her siyasi partinin kendisine ders çıkarmaya çalıştığını söyledi.

Vatandaşın yerel seçimde ekonomi bağlamında bir uyarı yaptığını ifade eden Karakaya, bu duruma rağmen MHP'nin yerel seçimde başarılı olduğunu dile getirdi.

DSP Genel Başkan Yardımcısı Aydemir ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere parti camiasının bayramlarını tebrik etti.

Gazze'de yaşanan drama dünyanın sessiz kaldığını belirten Aydemir, bu zulmün en yakın zamanda son bulmasını diledi.

"İl genel meclisi üyeliklerinde yüzde 17 civarında oy aldık"

DSP heyetinin ardından, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Kadın Kolları MKYK üyesi Derya Öztekin ve Gençlik Kolları MKYK üyesi Salih Aydın'dan oluşan AK Parti heyeti MHP'yi ziyaret etti.

Bu ziyarette Karakaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli adına, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Partililerin bayramlarını kutladı.

Cumhur İttifakı olarak temenni ve uğraşlarının insanlığın bir an önce huzura kavuşması için olduğunu belirten Karakaya, Cumhur İttifakı'nın gelecek dönemde bölgesel ve küresel ölçekte etkinliğini artırarak yürüteceği çalışmaların güzelliklere vesile olması temennilerini dile getirdi.

Yerel seçimlerin geride kaldığını anımsatan Karakaya, şu ifadeleri kullandı:

"Sonuçları itibarıyla bakıldığında millet iradesi bu şekilde gerçekleşmiştir. Her seçim sonucunda olduğu gibi sosyal medyadan yararlanarak, malum haber kanallarında 'Cumhur İttifakı'nın hezimete uğradığı' şeklinde bazı değerlendirmeler yapıldı. Belediye başkanlıkları boyutuyla değerlendirdiğimizde evet, birçok belediye başkanlığı CHP ve onunla kent uzlaşısı adı altında ittifak yapan DEM'e geçmiş durumda veya o ittifakta yer almış durumda. Oysa yerel seçimleri tek bir bağlamda değerlendirmek, tek faktöre bağlamak mümkün değil. Belediye başkanlıkları çoğunluk sistemine göre belirleniyor, il genel meclisi ve belediye encümen üyeliklerinde ise nispi sistem söz konusu. Ekranlarda Türkiye haritasının belediye başkanlıkları üzerinden partilere verilen renklerle sunumu yapılarak algı oluşturulmaya çalışıldı. Oysa yerel seçimlerin tamamen farklı dinamikleri var. Burada millet tarafından bir uyarı oldu mu? Evet, bir uyarı oldu. O uyarılar anlaşıldı mı? Evet, anlaşıldı. Millet iradesine karşı kimsenin diyeceği bir şey yok."

İl genel meclisi üyeliklerinde Cumhur İttifakı'nda konuşulduğu kadar oy kaybının olmadığını ifade eden Karakaya, MHP olarak il genel meclisi üyeliklerinde yüzde 17 civarında oy aldıklarını bildirdi.

Bahçeli'nin talimatları üzerine parti olarak seçim sonuçlarını değerlendirmeye başladıklarını vurgulayan Karakaya, "Cumhur İttifakı'ndan CHP'ye ya da karşı tarafa kitlesel bir oy hareketinin olmadığını yaptığımız değerlendirmelerle çok rahatlıkla söylemek mümkün." dedi.

"Seçim sonuçlarına müdahale ediliyor algısı yok oldu"

Karakaya, bu seçimle muhalefetin yıllarca algılatmaya çalıştığı "Türkiye'de seçim sonuçlarına müdahale ediliyor" algı girişimlerinin tamamen yok olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Diktatörlükten bahsediliyor, başka şeyler söyleniyor, böyle bir ülkede nasıl oluyor da metropoller karşı tarafa geçebiliyor? Bu seçimlerde de gördük. Demek ki çalışıldığında, bu bir çalışma mıdır yoksa tepki midir o ayrı bir konu, bunu ayrı bir kenara bırakıyorum, sebebi her ne olursa olsun, belediye başkanlıkları adına konuşuyorum, son seçimle ilgili yani millet istediğinde bu değişikliği yapabiliyor. Bunun önünde kimsenin durması hiçbir şekilde mümkün değil. Bu anlamda söylenenlerin herhangi bir kıymetiharbiyesi yok. Türk demokrasisi adına geçmişte karalama kampanyası yapanların söylediklerinin tamamen boş olduğunu, 'Sandıkla seçim kazanılamaz' diye sokakları teşvik edenlerin aslında niyetlerinin doğru olmadığını hem içeridekiler hem de dışarıdakiler görmüş oldu."

Türkiye'nin terörle mücadele çalışmalarına da değinen Karakaya, son 40 yılda harcanan 2 trilyon dolar paranın terörle mücadeleye değil de kalkınmaya aktarılması halinde ülkenin dış borcunun kalmayacağını ve bugün konuşulan ekonomik sorunların konuşulmayacağını söyledi.

Yerel seçimin ardından Van'da yaşananları anımsatan Karakaya, şunları kaydetti:

"Seçime girme hak ve yeterliliği olmayan birine hukuki süreçler tamamlanmadan yanlış kararlarla, manipülasyonlarla mazbata verilip verilmemesi konusunda çok sayıda ilde neredeyse kalkışma niteliğinde sokaklara dökülerek bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Elbette devlet bunların üstesinden gelecek güçtedir. Ama bundan daha çok her gün televizyon ekranlarında çıkıp bunları savunanlar... Dolayısıyla milletimiz bunları görüyor. Bizim bir an önce bunlardan kurtulmamız lazım."

"Türkiye demokrasisinin işlediğini gösteren seçimlerden biri olageldi"

Yıldız ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ve parti camiasının bayramlarını tebrik etti.

Yerel seçimin ardından sonuçları çok boyutlu değerlendirme sürecine girdiklerini belirten Yıldız, "Türkiye demokrasisinin tabiri caizse tıkır tıkır işlediğini gösteren seçimlerden biri ola geldi. Seçim sonuçlarını demokratik olgunlukla karşılama hususunda da Cumhur İttifakı çok güzel bir sınav verdi. İttifakımız, seçim sonuçlarını hiçbir mazeret üretmeden, sonuçlar şöyle oldu, böyle oldu gibi ardıl tartışmalara mahal vermeksizin 'Milletimizin iradesi budur, bizler milletimizin ferasetine ve incelikli mesaj verme kabiliyetine inanırız. Dolayısıyla milletimizin verdiği mesajı anlamaya çalışacağız' diyerek karşıladı." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız, Cumhur İttifakı'nın güçlü ve ilkesel bir zeminde buluşan ittifak olduğunu dile getirerek "Vatandaşımız yerel ölçekte yeni mesajlarla yolumuza devam etme mesajını bize vermiş oldu. Biz de vatandaşın verdiği mesajları çok teferruatlı şekilde irdeliyor olacağız ki partimizde bu değerlendirmeler devam ediyor." dedi.

Yeniden Refah Partisi heyeti ziyareti

MHP'ye bayramlaşma için gelen Yeniden Refah Partisi heyetinde, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Kaderli, MKYK üyeleri Murat Aktaş ve Erdoğan Yeşilsancak yer aldı.

Karakaya, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan başta olmak üzere parti camiasının bayramlarını kutladı.

İnsanlığın ciddi bir sınav verdiğine işaret eden Karakaya, Türkiye'nin insanlığın huzura kavuşması noktası en ciddi gayret içerisindeki devlet olduğunu söyledi.

Yerel seçimlerin geride kaldığını belirten Karakaya, "Bundan sonraki süreçte parlamentoda birlik, beraberlik sağlanarak bu ülkenin geleceği için güzel şeyler yapılacaktır diye umuyor ve bekliyoruz." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kaderli de bayramın Gazze ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerindeki zulüm görenlerin kurtulmasına vesile olması temennisinde bulunarak, MHP camiasının bayramını tebrik etti.

Kaderli, "Seçimler bitti. Bu noktadan sonra hepimiz, siyasi sorumluluk taşıyan partiler olarak birleştirmeye katkı sunarak endişeleri giderip inşallah hayırların oluşmasına vesile olacağız." dedi.

CHP heyetiyle bayramlaşma

CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, Kadın Kolları MYK üyesi Armağan Akyüz, Gençlik Kolları MYK üyesi Batuhan Cakcak'tan oluşan heyet de MHP'yi ziyaret etti.

Ziyarette, CHP Genel Başkan Yardımcısı Demir, MHP camiasının bayramını tebrik etti.

Siyasi iletişim kanallarının açık olmasının demokrasi açısından önemine işaret eden Demir, partiler arası bayramlaşmanın da bunun bir parçası olduğunu dile getirdi.