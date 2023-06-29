MHP Genel Merkezi'nde siyasi partilerle bayramlaşma

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, yüzde 85'lere kadar çıkan enflasyonun, yüzde 40'ın altına gerilediğini belirterek, bu iyileşmenin artacağını beklediklerini söyledi.

Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında DSP, AK Parti, BBP, Yeniden Refah Partisi ve CHP heyetleri, MHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Siyasi parti heyetlerini, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Mertcan Ağaç ve Genel Başkan Başdanışmanı Merve Menekşe'den oluşan heyet ağırladı.

Genel Başkan Yardımcıları Hikmet Aydemir ve Sevinç Erencan ile parti üyesi Ahmet Önal'dan oluşan DSP heyetini kabulünde konuşan Karakaya, DSP camiasının bayramını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı seçiminde uygulanan yüzde 50+1 kuralını bir partinin sağlamasının zor olduğunu ve bunun partiler arasında ittifak kurmayı gerekli kıldığını belirten Karakaya, son seçimde Cumhur İttifakı'nın başarıya ulaştığını söyledi.

6 Şubat'ta yaşanan depremlere değinen Karakaya, depremlerde hayatını kaybedenleri ve yaralıları unutmadıklarını söyledi.

Karakaya, depremlerin ardından yaraların hızla sarılmaya başlandığına işaret ederek, bu çalışmaların artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Kovid-19 salgınının, tüm ülkelerin ekonomisinde olumsuz etkileri olduğuna işaret eden Karakaya, bu olumsuzlukların daha sonra ürünlerin fiyatlarında artışı beraberinde getirdiğini kaydetti.

Karakaya, Türkiye'nin salgın sonrası ekonomide dengeleri sağlamaya yönelik hamleleri olduğunu anlattı.

MHP olarak hükümetin başarılı olmasını istediklerini kaydeden Karakaya, bunun için de Meclis üzerinden ellerinden gelen desteği verecekleri ifade etti.

Aydemir ise Karakaya'nın deprem bölgesiyle ilgili temennisine katıldığını belirterek, söz konusu depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Ekonomideki gelişmeleri ve döviz kurundaki artışı hatırlatan Aydemir, "Bunların ağırlığını siyasetçi olarak üstümüzde hissediyoruz. Bir doğrumuz var, o da şu, bu vatan, ülke ve millet bizim. DSP olarak, milleti bütünleştirerek bu ağır sorunların altından kalkacağımıza inanıyoruz. Süreç uzadıkça toplumdaki rahatsızlıklar da boyutunu değiştiriyor. Ekonomik durumun bir an önce düzeltilerek topluma yansıyacak güvenin verilmesi birçok şeyi halledecek. En kısa sürede de o güven verilir inşallah." diye konuştu.

AK Parti heyetiyle bayramlaşma

AK Parti'den Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Sena Aktürk ve Gençlik Kolları MKYK üyesi Mustafa Öztürk'ten oluşan heyet, MHP'yi ziyaret etti.

Karakaya, AK Parti heyetini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, AK Parti camiasının bayramını tebrik etti.

Cumhur İttifakı açısından 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerin güzel geçtiğini belirten Karakaya, seçim sonuçlarının bir kez daha hayırlı olması temennisinde bulundu.

Karakaya, yakın zamanda ulusal ve uluslararası çapta birçok afet ve olumsuzlukların yaşandığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Pandemiden sonra artan taleple birlikte özellikle mal ve hizmet fiyatlarında ciddi bir artış söz konusu oldu. Bu, tüm dünyada enflasyon olarak karşımıza çıktı, Türkiye'de de olduğu gibi. Bir ara yüzde 85'lere kadar çıkan enflasyon, yüzde 40'ın altına geriledi. Önümüzdeki süreçte bu iyileşmenin artacağını bekliyoruz. Makro ekonomik dengelerde bir bozulma olduğunda, bunu tekrar kendi mekanizmasında dengeli şekilde işleyecek duruma getirmek zaman alıyor. Bugün de belki Türkiye'nin yaşadığı, doğal olarak vatandaşa yansıyan sıkıntıların ana sebebi de bu. Güzel olan taraf, güvenin artması. Özellikle seçim sonuçlarıyla birlikte bu algı hem içeride hem dışarıda değişmeye başladı."

Yeni bir dünya düzeninin oluşmaya başladığına işaret eden Karakaya, "Yeni dünya düzeni içinde Türkiye olarak haklarımızı savunacak, düzenin oluşmasında söz sahibi olacak bir yere gelmek istiyoruz." dedi.

Çelebi de seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek, AK Parti olarak bugüne kadar hayata geçirdikleri hizmetleri millete sunmaya devam edeceklerini belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile 2 gün, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da bulunduklarını ve bölgede buruk bir bayramın yaşandığını aktaran Çelebi, "asrın felaketi" karşısında Türk milleti ve devletin büyüklüğünün bir kez daha görüldüğünü söyledi.

Çelebi, deprem bölgesindeki yaraların sarılmaya devam edildiğini belirterek, bayram vesilesiyle bir daha bu tür acıların yaşanmaması temennisinde bulundu.

MHP camiasının bayramını tebrik eden Çelebi, birlik ve beraberliğin daim olduğu nice bayramlara erişmeyi diledi.

BBP heyetiyle bayramlaşma

Bayramlaşma için MHP'ye gelen Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, MKYK üyesi Mahmut Burkankulu ve Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Şeydanur Aytar'dan oluşan BBP heyetini, partide ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade eden Karakaya, BBP camiasının bayramını kutladı.

Dünyanın değişik bölgelerindeki sıkıntılara işaret eden Karakaya, "Bundan sonraki süreçte Türkiye hem bölgesinde güç olmak hem de küresel düzlemde, yeni dünya düzeninde söz sahibi olma yönünde attığı adımları devam ettirecek. Bayram günü itibarıyla dileğimiz de o olsun ki, bunların meyvelerini de önümüzdeki süreçte almaya devam edecek diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Eren de BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin selamlarını getirdiklerini belirterek, MHP camiasının ve Türk-İslam coğrafyasının bayramını kutladı.

Türkiye'nin Cumhur İttifakı ile güzel günler göreceğine olan inancını paylaşan Eren, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması olayını ve gazeteci Merdan Yanardağ'ın, katıldığı televizyon programında terör örgütü elebaşıyla ilgili kullandığı ifadeleri şiddetle kınadı.

Eren, "BBP daha önce teröre bulaşanlar ile çocuk tecavüzcülerine idam gelmesi için 3 milyon imza vermişti. Bu ülkede idamın gelmesi ve ülkeden teröristlerin temizlenmesi için Cumhur İttifakı'nın büyük gayretleriyle inşallah bu işlerin sonu gelsin istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeniden Refah Partisi heyeti ziyareti

MHP'ye bayramlaşma için gelen Yeniden Refah Partisi heyetinde, Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Geyveli, MKYK üyesi ve Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner, MKYK üyesi Murat Aktaş yer aldı.

Karakaya, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması olayına değinerek, "İsveç Yüksek Mahkemesinin verdiği bir karar var. Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını özgürlük kapsamında değerlendiriyor. Bu kararın bizler açısından kabulü mümkün değil. Özgürlük dediğiniz şey, başkalarını sınırlama, onların değerlerine hakaret etmek de değil. Böyle bir özgür dünya yok." dedi.

İnsanlığa huzur gelecekse, insanların birbirlerinin inançlarına, gelenek ve göreneklerine saygılı davranması gerektiğini kaydeden Karakaya, Cumhur İttifakı olarak bunun farkında olduklarını ve Türk milletinin ve devletin bekasını isterken aslında bunun nihai hedefinin, insanlığın huzuru olduğunu söyledi.

Karakaya, Yeniden Refah Partisi camiasının Kurban Bayramını tebrik ederek, bayramın güzelliklere vesile olmasını diledi.

Geyveli de bayramların, acıların sarıldığı, mutlulukların paylaşıldığı günler olduğunu belirterek, insanların birbirlerine hoşgörüyle yaklaşıp birbirlerini daha iyi anlamaya çalışmaları gerektiğini söyledi.

Deprem bölgesindeki yaraların taze olduğunu ve bu yaraların sarılmasının herkesin görevi olduğunu dile getiren Geyveli, bölgenin ekonomik açıdan önemine işaret etti.

Geyveli, AK Parti ile imzaladıkları 30 maddelik protokoldeki hususların takipçisi olacaklarını belirterek, "Bölücü terör örgütünde nasıl bir beka gerçeğiyle karşı karşıyaysak aynı zamanda bir ekonomik beka, 6284 sayılı Kanun'la dayatılan aile kurumunun ve geleceğimizin yok edilmesi noktasındaki bekada da aynı ortak tavrı hep beraber göstermeyi umut ediyoruz. Bu noktada hassasiyetleriniz için teşekkür ediyoruz." dedi.

Adil bir dünya düzenini kurmak noktasında "İla-yı Kelimetullah" davasını her birlikte gerçekleştirme temennisinde bulunan Geyveli, "İslamofobi ile beraber İslam'a saldıran ve her yerde Kur'an yakmayı özgürlük olarak gören bu Batı dünyasının vahşi emperyalizmine, saldırganlığına karşı hiçbir İslam coğrafyasında hiçbir Müslüman'ın diğer kutsal kitaplara ve dinlere karşı bir saldırısı olduğuna şahit olmadık." ifadelerini kullandı.

CHP heyetiyle bayramlaşma

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, Kadın Kolları MYK üyesi Armağan Akyüz, Gençlik Kolları MYK üyesi Dilara Dalbudak'tan oluşan heyet de MHP'yi ziyaret etti.

Karakaya, Millet İttifakı'nın parlamenter sistemi hayata geçirme, Cumhur İttifakı'nın ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamını sağlamak hedefinin olduğunu ve seçimde milletin mevcut sistemin devamından yana oy kullandığını anımsattı.

Mevcut sistemde de mutlaka düzeltilecek hususlar olabileceğini ifade eden Karakaya, "Önümüzdeki dönemde Meclis'teki siyasi partilerin çalışmalarının, parlamenter sistemde olduğundan çok daha farklı yerlere evrileceğine, iktidarda ya da muhalefette, birinci ya da beşinci parti olsun, TBMM'de yasa çalışmalarında herkesin vatandaşa verdiği sözler doğrultusunda bir uzlaşma sağlayacağına ve destek vereceğine inanıyorum. Yani çalışma yapısının yeni sisteme uygun hale geleceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Karakaya, "CHP'nin, ülkemizin geleceği, siyasetin daha güzel, ülke ekonomisine, kalkınmasına, gelişmesine bir değer katması boyutuyla misyonu önemli. Arzu ediyoruz ki bir an önce Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın kurduğu siyasi hareketin misyonuna uygun şekilde faaliyetlerini önümüzdeki dönemde devam ettirmesidir. Buna bu ülkenin de siyasetin de ihtiyacı var." diye konuştu.

Emre ise 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ağır sonuçlar ortaya çıkardığını belirterek, bölgede yapılacak daha çok iş olduğunu söyledi.

Depremden sağ ve yaralı kurtulanların yaşamsal problemleri ve ihtiyaçlarının yasal teminat altına alınması gerektiğini ifade eden Emre, "Özellikle ampute olan çocukların... Yıllar içinde bunları yenileme ihtiyacı ve bunun karşılanması gerçekten çok ciddi maliyet. Bence bu yasama yılında bu açıdan deprem bölgesine özel bir çalışma yapmak lazım, ne kadar giderilebilirse onları giderecek şekilde çalışma yapmak lazım." dedi.

Seçimlere katılım oranının yüksek olmasının önemine işaret eden Emre, bununla birlikte seçimlerin daha objektif, güzel ve eşit şartlarda gerçekleşebilmesi için de yine yasal bazı değişiklikler yapmak gerekebileceğini dile getirdi.

Emre, siyasi partilerin seçim öncesi verdiği vaatleri önemsediğini belirterek, bunların takipçisi olacaklarını kaydetti.

Seçimlerde milletin verdiği kararın, başlarının üzerinde yeri olduğunu ifade eden Emre, demokrasinin de bunu gerektirdiğini söyledi.

Kesin hesap komisyonunun kurulması vaadinin, MHP'nin olduğu gibi kendi partilerinin de vaatleri arasında yer aldığına işaret eden Emre, şeffaflık olması açısından bu komisyonun başına muhalefetten birisinin geçmesini istediklerini belirtti.

Milletvekillerinin, cevaplamaları için bakanlara sordukları sorulara bazen cevap verilmediğine değinen Emre, bu sorulara cevap vermenin zorunlu hale getirilmesi için çabaladıklarını anlattı.

"Daha aday olacağını net olarak açıklayan yok"

Karakaya'nın "Sizin kongre çalışmaları da devam ediyor herhalde." sözü üzerine Emre, şöyle konuştu:

"Evet. Biz de tabi pandemi sonrasında ertelemek durumunda kalmıştık. Seçim sonrası bu süreci başlattık. İlçe ve il kongrelerini 4 ay 10 günlük süreçte bitirmeyi düşünüyoruz. Sonra kurultayı yapacağız. Bu süreçte tüzük değişiklikleri de planlıyoruz. Güncel ihtiyaçlar ortaya çıkıyor zaman geçtikçe. Hepsini bu süre içinde bitirmeyi planlıyoruz. Bizim parti kültürümüzde böyle parti içi yarışlar da vardır, çekişmeli geçer. Bu bazen dışarıdan 'Karışıklık mı var?' gibi yansır ama tarihimize bakıldığında hep vardır. Parti içi rekabetin de faydasını görmek lazım. Görev talep eden de bir gün vaatlerde bulunur."

Emre, Karakaya'nın "Genel Kurul ne zaman?" şeklindeki sorusuna, "Parti Meclisi'nin yetkisinde, 15 Ekim'e kadar kongreleri tamamlayalım. 15 Ekim gelmeden Parti Meclisi'ni toplayıp bir ay sonrasına alabiliyoruz kararı. Ekim ayının içinde, sonuna doğru yapmak istiyoruz. Muhakkak istiyoruz ki yerel seçim öncesi olsun." karşılığını verdi.

Karakaya'nın "Medyadan izlediğimiz kadarıyla çok aday var gibi ya da öyle yansıtılıyor." sözleri üzerine Emre, şunları kaydetti:

"Daha aday olacağını net olarak açıklayan yok. Güreşte bir tabir var, 'El ense çekmek' şimdi öyle söyleyeceğim. Herkes tabloyu, durumu bir görmek istiyor. Aday çıkar mı, çıkmaz mı bilemiyorum. Gözlemlediğim, il başkanlarıyla toplantılar da yapıyoruz, çok büyük bir oranda genel başkanın emeğini, çabasını görüyorlar, takdir ediyorlar. Daha önümüzde süreç var. Biz o kısımda da gayet açık ve net davranıyoruz. Adil bir şekilde aday olmak isteyen olabilir. O açıdan hiçbir kısıtlama ya da bu hakkı kullanırken 'Niye sen parti içinde muhalefetsin' gibi bir anlayışımız yok. Doğruları ortaya koyuyoruz, gerisine delegeler karar verecek."