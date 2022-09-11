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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Yunanistan) Bu ülke yönetimi ayağımızın altında dolaşmaktan, damarımıza basmaktan vazgeçmelidir, taciz ve...

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: '(Yunanistan) Bu ülke yönetimi ayağımızın altında dolaşmaktan, damarımıza basmaktan vazgeçmelidir, taciz ve...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Yunanistan) Bu ülke yönetimi ayağımızın altında dolaşmaktan, damarımıza basmaktan vazgeçmelidir, taciz ve tahriklerine derhal son vermelidir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Yunanistan) Bu ülke yönetimi ayağımızın altında dolaşmaktan, damarımıza basmaktan vazgeçmelidir, taciz ve tahriklerine derhal son vermelidir."

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel

Togo Cumhuriyeti Devlet Bahçeli Yunanistan Güncel Haberler

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