MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Yunanistan) Bu ülke yönetimi ayağımızın altında dolaşmaktan, damarımıza basmaktan vazgeçmelidir, taciz ve... Güncel Haberler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Yunanistan) Bu ülke yönetimi ayağımızın altında dolaşmaktan, damarımıza basmaktan vazgeçmelidir, taciz ve tahriklerine derhal son vermelidir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Yunanistan) Bu ülke yönetimi ayağımızın altında dolaşmaktan, damarımıza basmaktan vazgeçmelidir, taciz ve tahriklerine derhal son vermelidir." Güncel Kaynak: AA / İsmail Özdemir Togo Cumhuriyeti Devlet Bahçeli Yunanistan Güncel Haberler

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