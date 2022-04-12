MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Fiyat artışları, zamlar, hayat pahalılığı hepsi gelip geçicidir" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Fiyat artışları, zamlar, hayat pahalılığı hepsi gelip geçicidir"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Fiyat artışları, zamlar, hayat pahalılığı hepsi gelip geçicidir'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kendi partisinin grup toplantısında konuşuyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kendi partisinin grup toplantısında konuşuyor. Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları:

"Bugünkü CHP'nin neresi Atatürk'ün CHP'sine benzemektedir? Atatürk tam bağımsızlıktır, Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı tam bağımlılıktır. Atatürk milli mücadeledir, Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı gayri milli odaktır."

"Fiyat artışları, zamlar, hayat pahalılığı hepsi gelip geçicidir. Dün böyleydi bugün de böyledir, yarın da akıbet aynı olacaktır."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title