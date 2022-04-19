"Bayram'da ülkelerine gidebilen Suriyeli sığınmacıların tekrar geri dönmelerine de hiç gerek yoktur" - Haberler

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"Bayram'da ülkelerine gidebilen Suriyeli sığınmacıların tekrar geri dönmelerine de hiç gerek yoktur"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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'Bayram'da ülkelerine gidebilen Suriyeli sığınmacıların tekrar geri dönmelerine de hiç gerek yoktur'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kendi partisinin grup toplantısında konuşuyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kendi partisinin grup toplantısında konuşuyor. Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları:

"Biz düzensiz göç ve sığınmacı konusunu duygusallıktan arınarak gerçekçi bir temele oturtmakla, ortak bir irade ile Türkiye'nin gündeminden kademeli bir şekilde çıkarmakla mesulüz ve buna da muktediriz."

"Son günlerde ülkemizde geçici koruma statüsü ile bulunan Suriyeli sığınmacıları bahane ederek toplumsal infialin ateşini tutuşturmak arayışında olan bazı görevli provaktörlerin, sosyal medyada taşeronluk yapanların devrede olduğu net olarak görülmektedir."

"Türkiye'de geçici koruma statüsü ile bulunuyorken asayişi kim bozuyorsa derhal gözünün yaşına bakılmadan sınır dışı edilmelidir."

"Misafirin ve misafirliğin süresi sınırlıdır. Türk milletinin mevcut nüfus dokusunun, toplumsal huzur ve güvenliğinin sağlam esaslara bağlanması vazgeçilmez amacımızdır. Her insanın kendi yurdunda emniyet ve esenlik içinde yaşamaya hakkı vardır. Özellikle önümüzdeki bayram günlerinde ülkelerine gidebilen Suriyeli sığınmacıların tekrar geri dönmelerine de hiç gerek yoktur."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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