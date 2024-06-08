MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Doğan'ın iş yerinin yeni binasını açtı

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan'a ait gayrimenkul, inşaat ve otomotiv sektörlerinde hizmet veren iş yerinin yeni binasını açtı.

Etimesgut ilçesine bağlı Bağlıca Mahallesi'ndeki binanın açılışı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra galeriyi gezen Bahçeli, 1950 model bir otomobili inceledi.

Açılış törenine, MHP Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız ve Yaşar Yıldırım ile Grup Başkanvekili Filiz Kılıç ile AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan katıldı.