MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yargı kararına saygı duyulmalıdır. Konu üzerinde uzun yıllardır tartışmalarla bunu önleme çalışanlarda, yargı kararıyla artık her şeyi kabullenmek zorundadır" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM'de MHP Grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı. Bahçeli, Osman Kavala kararına ilişkin olarak, "Yargı kararına saygı duyulmalıdır. Konu üzerinde uzun yıllardır tartışmalarla bunu önleme çalışanlarda, yargı kararıyla artık her şeyi kabullenmek zorundadır" dedi.

Süleyman Sazak'ın Osman Kavala için 'kardeşimdir' sözlerine yönelik soruya ise Bahçeli, "Süleyman Sazak'ın bizimle bir ilişkisi kalmamıştır" ifadelerini kullandı.

(Ahmet Umur Öztürk - İbrahim Berat Yılmaz - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel