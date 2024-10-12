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MHP Genel Başkanı Bahçeli, TVF Başkanı Üstündağ'ı kabul etti

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TVF Başkanı Üstündağ'ı kabul etti
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı makamında kabul etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı makamında kabul etti.

TVF'den yapılan açıklamaya göre Bahçeli, Üstündağ ile görüştü. Ziyaretin samimi bir atmosferde gerçekleştiğini belirten Üstündağ, görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Sayın Bahçeli, Türk voleybolunun son yıllarda milletlerarası alanda elde ettiği başarıları yakından takip ettiğini, ülkemizi her platformda layıkıyla temsil etmelerinden dolayı gurur duyduğunu ifade etti. Çalışmalarımızı yakından takip etmeyi ve desteklemeyi sürdüreceğini dile getirdi. Ülkemizin gurur kaynağı Filenin Sultanları'na sevgilerini, saygılarını iletmemizi istedi. Sayın Devlet Bahçeli'ye ziyaretimizde göstermiş olduğu samimi ilgi ve destekleri için çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın özverili destekleri bizlere başarı ve dayanışmayı getirmiştir. Bu çizgimizi de her daim koruyacağız. Bu desteklerle beraber ülkemizi voleybol alanında başarılı bir şekilde temsil etmeye devam edeceğiz."

Üstündağ, ziyarette Bahçeli'ye isminin yazılı olduğu milli takım forması takdim etti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Güncel

Türkiye Voleybol Federasyonu Devlet Bahçeli Voleybol Politika Güncel Spor

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