MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın Dışişleri Bakanları eliyle imza altına alınan muhtıra metni, ülkemiz lehine stratejik... MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın Dışişleri Bakanları eliyle imza altına alınan muhtıra metni, ülkemiz lehine stratejik bir kazanım, milli bir başarıdır" MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın Dışişleri Bakanları eliyle imza altına alınan muhtıra metni, ülkemiz lehine stratejik bir kazanım, milli bir başarıdır" AA / Mümin Altaş - Güncel Finlandiya Türkiye İsveç Güncel Haberler

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