MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın Dışişleri Bakanları eliyle imza altına alınan muhtıra metni, ülkemiz lehine stratejik...
AA - Mümin Altaş - Güncel
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın Dışişleri Bakanları eliyle imza altına alınan muhtıra metni, ülkemiz lehine stratejik bir kazanım, milli bir başarıdır"
MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın Dışişleri Bakanları eliyle imza altına alınan muhtıra metni, ülkemiz lehine stratejik bir kazanım, milli bir başarıdır"
AA / Mümin Altaş - Güncel