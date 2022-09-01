MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sosyal medyanın denetim altına alınması, ahlaki ve hukuki açıdan sınırlandırılması hayat memat konusudur.
Güncel Haberler
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sosyal medyanın denetim altına alınması, ahlaki ve hukuki açıdan sınırlandırılması hayat memat konusudur.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sosyal medyanın denetim altına alınması, ahlaki ve hukuki açıdan sınırlandırılması hayat memat konusudur. Sosyal medya düzenlemesi kanunlaştırılmalıdır"
Kaynak: AA / Barış Gündoğan - Güncel