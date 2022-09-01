MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sosyal medyanın denetim altına alınması, ahlaki ve hukuki açıdan sınırlandırılması hayat memat konusudur. Güncel Haberler MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sosyal medyanın denetim altına alınması, ahlaki ve hukuki açıdan sınırlandırılması hayat memat konusudur. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sosyal medyanın denetim altına alınması, ahlaki ve hukuki açıdan sınırlandırılması hayat memat konusudur. Sosyal medya düzenlemesi kanunlaştırılmalıdır" Güncel Kaynak: AA / Barış Gündoğan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Sosyal medyanın denetim altına alınması, ahlaki ve hukuki açıdan sınırlandırılması hayat memat konusudur. - Haberler

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