Bahçeli: Türk Milleti Sizi Yeni Yüzyılın Kurtarıcı Lideri Olarak Görmek İstiyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart seçimlerine ilişkin, "Benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim" yönündeki açıklamaları üzerine, "Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın, yanındayız. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, partisinin Ankara Spor Salonu'ndaki 14. Olağan Büyük Kurultayında, Türkiye'nin kamburlarından kurtulması gerektiğini belirterek, "Yerel yönetimlere vurulan prangalar kırılmalıdır. Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerle müzahir yerel yönetimler muhakkak tecelli etmelidir. Zira başka alternatif kalmamıştır." diye konuştu.

CHP içindeki kaos ve karmaşanın ülkenin geneline yayılma ve sıçrama ihtimalinin korkunç olduğunu dile getiren Bahçeli, "Kendi evinde düzeni temin edemeyenlerin yerel yönetimlerde başarısızlığı kaçınılmaz hayat ve siyaset gerçeğidir. Bu gerçeği görmek için kahin olmaya gerek yoktur. Partilerini yönetemeyenlerin, asgari ilkelerde anlaşıp uzlaşamayanların, birbirlerine hürmet beslemeyenlerin, yerel yönetimlerde millete hizmet etmelerini düşünmek abesle direniş demektir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'ta millet tarafından tevdi edilecek görev için hazır olduğunu belirterek, "Cumhur İttifakı, bu kapsamda ehliyet sahibidir, liyakat sahibidir, heyecan sahibidir, akıl sahibidir, ahlak sahibidir, hedef sahibidir, proje sahibidir, ülkemizin geleceği için her türlü fedakarlığı yapmaya kararlıdır." dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın başarmasının Türkiye'nin başarısı olduğunu vurgulayan Bahçeli, şunları söyledi:

"Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın başarması, Türk milletinin şahlanışıdır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'ta sandıklardan taşması, Türkiye ve Türkiye Yüzyılı'nın inşası, ihyası ve itibarıdır."

"Türkiye, milli birlik ve kardeşlik gücünün ivmesiyle çağların üzerine sıçrayacak"

Bahçeli, Kurultay münasebetiyle 14 ana başlık altında geleceğe dair tavır, tutum, teklif ve değerlendirmelerinin bulunduğunu bildirdi.

Millet kavramının sadece Cumhuriyet'in kuruluşunda değil, tarihin her döneminde birleştirici ve bütünleştirici bir işlev gördüğünü vurgulayan Bahçeli, hiçbir zaman etnik köken, dil ve din gibi farklılıklara itibar edilmediğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'ni, Türk milletinin birlikte yaşama ülküsü ve aynı kaderi paylaşma iradesinin kurduğunu anlatan Bahçeli, partisinin ülkede yaşayan her insanı Türk milleti tanımı içinde kucakladığını, hepsine aynı gözle baktığını dile getirdi.

"Soy ve ırk temelinde bir üstünlük bizim nazarımızda yok hükmündedir." diyen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Kaldı ki üstünlük sadece takvadadır. Türkiye'nin milli birliği ve bütünlüğü, dil, soy ve din unsurlarının üstünde sosyolojik kültürel ve tarihi bir gerçektir. Kültürlerin üst kimlikle buluşması bizim için asıl ve esastır. Bu ise asla bir dayatma ve asimilasyon değildir. Türklüğün insanlığa yön vermek isteyen fütuhat arayışıyla İslam'ın kutsal mesajları birleşmiş kahraman ve muzaffer bir irade meydana gelmiştir. Bu duygu ve ülkülerle beslenerek kurulan Türk cihan devletleri, tarihe damga vurmuştur. Kökeni, dili, dini, mezhebi ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağı olan her insanımız, bizim özbeöz kardeşimizdir, milletimizin de asli unsurudur. Her türlü ayrımcılık, bölücülük, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ayaklarımızın yedi kat altındadır."

Bahçeli, partisinin etnik bölünmenin önüne set çekeceğini ve operasyonlara gelmeyeceğini belirterek, "Türkiye'nin bir Kürt sorunu yoktur, buna mukabil çok tehlikeli bölücülük ve terör sorunu vardır." dedi.

"Türk ile Kürt, Alevi ile Sünni arasında uçurumlar oluşturmak isteyenler, demokrasi, özgürlük ve insan hakkı kisvesine bürünerek hizmet edenler alçakların en alçağı, hainlerin en hainidir." diyen Bahçeli, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne hançer sağlayanların Türk'ün de, Kürt'ün de, Alevi'nin de, Sünni'nin de düşmanı olduğunu söyledi.

Bahçeli, "Düşmanlardan medet ummak, teneşire uzanmaya razı olmaktır. Türk ile Kürt'ü, Alevi ile Sünni'yi birbirinden koparmanın emelini taşıyanlar, emperyalizmin tasmalı yanaşmalarıdır. Bölücü terör sorunu, yeni yüzyılda kesinlikle bitecektir." diye konuştu.

PKK, YPG, PYD'nin bulunduğu yerden sökülüp atılacağını vurgulayan Bahçeli, hazırlanmasını temenni ettikleri "Bölücülükle Mücadele ve Stratejik Eylem Planı" ile ülke içindeki yıkım cephesinin çökertileceğini belirtti.

Bahçeli, "Türkiye, milli birlik ve kardeşlik gücünün ivmesiyle çağların üzerine sıçrayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi, terörü bir hak arama vasıtası gören bölücülüğü demokratik mücadele şeklinde gösteren bölücü mihraklara direnecek, Kürt kökenli kardeşlerimizi amasız fakatsız bin yılın hatıralarıyla kucaklayacaktır." dedi.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart seçimlerine ilişkin, "Benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim" yönündeki açıklamalarına dair, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçenlerde basından öğrendiğim kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bir konuşması, özellikle sol cenahlarda büyük bir iştah ve tahrik unsuru olarak kabul edilmiştir. Buradan Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a diyorum; 'Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın. Bunun için Cumhur İttifakı olarak yanındayız, beraberindeyiz. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz."

(Bitti)