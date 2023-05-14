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MHP Genel Başkanı Bahçeli oyunu kullandı Açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli oyunu kullandı Açıklaması

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.

Partililerle oyunu kullanacağı Anıttepe Ortaokulu'na gelen Bahçeli, 1296 numaralı sandıkta oy verdi.

Burada görevlilerle selamlaşan Bahçeli, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cenabıallah nasip etti, oyumuzu verme görevimizi yerine getirmiş olduk. Siyasi hayatımda önemli bir seçim. Bu seçime yüksek bir katılım olduğu görülmekte, inşallah milletimize hayırlı uğurlu olsun, bütün siyasi partilerimize başarılar diliyorum."

Bahçeli, gazetecilerin sorusu üzerine, sonuçları parti genel merkezinden takip edeceğini söyledi.

Devlet Bahçeli, okul bahçesinde vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli Güncel Haberler

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