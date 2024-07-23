MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Liste Elimizde, Günü Geldiğinde Bu Dosya Eyleme de Geçecektir. Eylem Hukuki Nitelikte Olacaktır"

(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bazı çevreler, 2024 yılının içerisinde MHP'ye karşı çok büyük haksızlıklar, iftiralar, yalanlar, hakir görmeler, küçük görmeler, suçlamalarda bulunmuşlardır. Bunların toplamı 154 kişidir. Şu görmüş olduğunuz lise kimin hangi gün hangi saatte, hangi programda nasıl konuştuklarının, kimlerle konuştuklarının, MHP'ye hangi hakaretleri yaptıklarının toplamıdır. Bu dosya elimizdedir. Günü geldiğinde bu dosya eyleme de geçecektir. Eylem hukuki nitelikte olacaktır. Bizi hedef gösteriyorlar saçmalığından da korkaklığından da kendilerini kurtarsınlar. Onlarla muhatap olmayı dahi kabul etmeyiz" dedi.

Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, "yeni yüzyılın Türkiye için emsalsiz fırsatlarla dolu olduğunu" belirterek, milli birlik ve beraberlik içinde bu fırsatları yakalayabileceklerini düşündüğünü ifade etti. "Fakat milletimizin hassasiyetleri üzerinde oynama yapanlar, tahrip etmek için çaba harcayanlar çok tehlikeli provokasyonları birer birer sahneye sürmektedir" diyen Bahçeli, şunları kaydetti:

" 'Terörist' Demirtaş ile ziyaretçi kuyruğuna girenlerin, profili çeşitlenen Soroscu Kavala'ya siyasi geleceğini bağlayanların ne milliyetçilikten ne de milli onurumuzun muhafaza temininden bahsetmeleri söz konusu değildir. Demlenen CHP milli güvenliğimize zarar vermektedir. CHP'nin şifreleri PKK'nın elindedir. Mersin'de bölücü örgüt adına halay çekenler, şımarıklıklarına katlanacaktır. Azgınlaşmış tahrikleri yakından takip ediyoruz. CHP ile DEM ateş ile oynuyor. Bugünlerde CHP liderinin 'Kürtler ben eşit hissetmiyorum, onlar eşit hissedene kadar mücadeleye devam edeceğiz' ifadesi bölücü bir ağızdır. Demlenen CHP demokrasimize leke sürmekte, milli birliği kundaklamakta, CHP şifreleri DEM'in kullanımındadır. CHP milli güvenliğe zarardır.

"Türkiye ekonomisi, yükseliş kulvarındadır"

Karamsar tablolar çizenler, kötümser telaffuz ve telkinlerle vakit geçirenler, gerçek manada Türkiye'nin gücünü ve Türk milletinin gürbüz iradesini kavramaktan aciz düşenlerdir. CHP Genel Başkanı'nın tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi, yalnızca ağır bir bühtan değil, aynı zamanda ülkesine ve milletine itibar etmeyen bir siyasetçinin deli saçmasıdır. Halbuki Türkiye ekonomisi güven verici adım ve hamlelerle istikrarlı ve umut uyandıran bir yükseliş kulvarındadır.

"İstismar edilen emeklilerimiz hak ettikleri ekonomik seviyeye kavuşacaklardır"

Dezenflasyon süreci, her geçen gün tesirini göstermekte, büyüme, istihdam, ihracat, yatırım ve üretim cari fazla hedefleri iyimser beklentileri karşılamaktadır. Uluslararası derecelendirme şirketlerinin ekonominin pozitif ivmesini teyit etmesi, ayrıca değerli ve sevindirici bir gelişmedir. Azalan dış finansman ihtiyacıyla birlikte artan uluslararası rezervler, ekonomik dengelemeyi tetiklemektedir. Türkiye ekonomisi, en kötü senaryoların, engellemelerine takılmadan hızla ilerleme kaydetmektedir. Toplumun her kesimi büyümenin nimetlerinden elbette istifade edecek, özellikle istismar edilen emeklilerimiz hak ettikleri sosyal, ekonomik ve insani seviyeye kavuşacaklardır.

"Cumhur İttifakı'nın gayesi budur"

MHP'nin ve Cumhur İttifakı'nın ortak gayesi budur. Kaldı ki ülkenin bekası ile milletin refahı en üst düzeyde tesis edilecektir. Dar gelirli ve muhtaç vatandaşlarımıza her desteğin verilmesi, sosyal devlet anlayışının bir mecburiyetidir. Aynı şekilde emeklilerimizin, memurlarımızın, işçilerimizin, esnaflarımızın, çiftçilerimizin ekonomisinin ve hayat standartının yükseltilmesi, siyasi ve manevi sorumluluk listesinde ilk sıradadır. Ancak CHP'nin siyasi ve ekonomik temelli söz ve eylemleri, esasen çelişkiler yumağıdır. Dişe dokunur ve sadra şifa hiçbir plan, proje ve teklif iktifa etmemektedir. CHP'nin tek yaptığı bol keseden atıp tutmaktadır. Üstelik parti içi gerilim ve hesaplaşmalar, CHP yönetimini sürekli zora sokmakta, gündemi değiştirme hevesleri de kursaklarında kalmaktadır. Krizlerin, kulislerin ve kutuplaşma dalgalarının partisi CHP'dir.

"Tuzağın mimarı da dış güdümlü zillet cephesidir"

Bu kimliksiz ve köşesiz partinin siyasi kozmik odası işgale uğramış, güvenlik duvarları yıkılmış, karar ve irade bünyesi çoklu organ yetmezliği ile komaya girmiştir. Yumuşama dayatması altında Türkiye'nin Türk siyaset ve demokrasi sisteminin ilkelerinden uzaklaşması, yine yumuşama, dedikodu altında ihanetin ve melanetin aklanma ve temize çıkarma uğraşları, stratejik bir tuzak olarak karşımızdadır. Bu tuzağın mimarı da dış güdümlü zillet cephesidir. Rotasını kaybeden CHP'nin yumuşama veya normalleşme çağrıları, zemzem diye ikram edilen baldıran zehrinden başka şey değildir. Nitekim CHP Genel Başkanı'nın Kıbrıs sorununun çözümünü vatan toprağından pay vermekle mümkün olacağını söyleyen eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı ziyaret etmesi, akıl tutulması olduğu kadar 50. yıl kutlamalarına gölge düşürmüştür.

"Tüm dikkatlerin odağı Kıbrıs'tır"

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'inci yıldönümü münasebetiyle Kıbrıs Türk halkıyla kucaklaşmak, hasret gidermek, ortak bir gelecek etrafında kenetlenmek kuşkusuz milli bir heyecan yaratmıştır. Türk milleti tek yürek halinde Kıbrıs davasına inanmakta ve arkasında durmaktadır. Kıbrıs Türklüğünün zulümden ve zulmetten kurtuluş gününde soydaşlarımızla beraber olmaktan, bu kutlu günde kabaran milli coşkuya şahit olmaktan şahsım adına büyük bir memnuniyet duyduğumu bilvesile açıklamak boynumun borcudur. Kıbrıs, sadece üzerinde hayat sürülen bir ada değil, Türk milletinin tarih, şehitlik, kardeşlik, var oluş anıtıdır. Bu nedenle tüm dikkatlerin odağı Kıbrıs'tır. Öteden beri açık veya gizli hesaplaşmaların, medeniyetler ve milletler arası devam edegelen seri ve sert mücadelelerin ağırlık merkezi Kıbrıs'tır. Kıbrıs Türklüğünün egemenlik haklarını ve tarihi emanetlerini göz ardı eden, yok sayan, hatta imhası için fırsat kollayan karanlık çevrelerin tahrikleri, tacizleri ve tuzakları hiç bitmemiştir. On yıllar boyunca çözümsüzlüğün çözüm olarak dayatılması, kurulan müzakere masalarının ve makul uzlaşma vasatının tahrip edilmesi boşuna değildir. Çünkü Kıbrıs'ta barış, huzur ve refah ikliminin tesisinden ödü kopanlar vardır ve bunların oyunları kesintisiz şekilde sahne almaktadır. Kıbrıs Türklüğünün onuruyla, milli kimliğiyle, dahası var oluş haklarıyla birlikte bağımsız yaşama gayesine tahammülsüzlük gösterenlerin nasıl bir yanlışa düştükleri her türlü izahtan varestedir.

"Ada'dan yükselen çığlıklara, kardeşin kardeşe feryat içindeki çağrılarına sessiz ve seyirci kalamazdık"

Girit'te ne yapıldıysa Kıbrıs'ta da aynısı planlanmıştır. Şayet Türkiye'nin 50 yıl önce müdahalesi olmasaydı Kıbrıs Türklüğü Hocalı'da, Kerkük'te, Doğu Türkistan'da ve Gazze'de yaşanan dramların, acıların ve insani felaketlerin aynısıyla karşılaşması mukadderdir. Sanmasınlar ki Taşkent, Taşpınar, Sinde, Gönyeli, Yuvalı, Paşaköy, Kanlı Noel, Limasol, Gazi Mağusa, Geçit Kale, Murat Ağa, Sandallar, Atlılar katliamlarını unuttuk. Sanmasınlar ki bebeklerimize, çocuklarımıza, kadınlarımıza, masum ve mazlum soydaşlarımıza yönelik kanlı saldırıları hafızamızdan çıkardık. 50 yıl önce Ada'dan yükselen çığlıklara, kardeşin kardeşe feryat içindeki çağrılarına sessiz ve seyirci kalamazdık. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti, Zürih ve Londra Antlaşmalarından kaynaklanan garantörlük hakları temelinde 20 Temmuz 1974 sabahı Ayşe'yi tatile, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerini de Kıbrıs'a göndermiştir. Bu askeri çıkarma Kıbrıs Türklüğünün hürriyetini, can ve mal güvenliğini, asayiş ve barış özlemlerini temin hedefini esas almıştır.

"Türk milleti Ada'ya barışın hakim olmasıyla ilgili kesin tavrını ve tarafını göstermiştir."

Kıbrıs'ta işlenen vahşi cinayetlere, yapılan baskı ve zulümlere sözde medeni ülkeler tepkisiz kalırken, hatta alttan alta körüklerken, Türkiye haksızlığa boyun eğmemiş, soydaşlarımız çaresiz ve kimsesiz bırakılmamıştır. 20 Temmuz 1974'de Kıbrıs Türkü'nün gözyaşları silinmiştir. 20 Temmuz 1974'de Kıbrıs Türkü'nün ağıtları dindirilmiştir. Beşparmak Dağları'na istiklal şerefinin ebediyen çıkmayacak izleri şehit kanlarıyla kazınmış, Kıbrıs'taki Türk varlığının ebedi varlığı nice kahramanlıklarla yazılmıştır. Mehmet'lerimizle Mücahit'lerimiz ele ele vererek eziyetlere, çilelere, işkencelere, saldırılara ve suikastlara cesaretle direniş sergilemişlerdir. Kıbrıs Türklüğü bir yanda hürriyetine kavuşurken diğer yanda Türk milleti Ada'ya barışın hakim olmasıyla ilgili kesin tavrını ve tarafını göstermiştir.

Geçen günlerde Güney Kıbrıs'ı ziyaret eden Yunanistan Savunma Bakanı'nın, 50'inci yıl kutlamalarını karalamak için 'Kıbrıslı Türklerin utanç şenlikleri' iftirası atması, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin varlığından rahatsızlığını telaffuz etmesi kabalık, korkaklık, su katılmamış küstahlık olarak değerlendirilmelidir. 50'inci yıl kutlamalarına utanç şenlikleri demek bir müstevlinin hezeyanı, bir utanmazın hesap hatasıdır. 20 Temmuz Barış Harekatı, Kıbrıs Türklüğü'ne karşı yapılan soykırım teşebbüslerini sonlandırmış, EOKA'cılara bedel ödetmiş, Kıbrıs'ın bir Helen adası olmasını engellemiş, Kıbrıs Türkü'nün varlığını güvence altına alarak müteakiben 50 yıllık barış ve istikrar döneminin kapısını açmıştır. Bundan dolayı Türk düşmanları huzursuzdur, sancılıdır, uykuları kaçmıştır. Kıbrıs Türklüğü duruşuyla, haklı mücadelesiyle, uluslararası hukuk kapsamındaki tanınma çabalarıyla ve Türkiye'nin sonuna kadar desteğiyle muhasımları çileden çıkarmaya devam edecektir.

"Kıbrıs Türk devleti muhakkak tanınmalıdır"

Bir Yunan şarkıcının İzmir Çeşme'de Türk bayrağına ve Atatürk posterine karşı sergilediği saygısızlık ile egemenliğimiz altındaki bazı adalarda fiili durum yaratılması sabrımızı zorlayan ilkel ve istilacı ahlaksızlığa bir başka örnektir. Bu kafa yapısıyla iyi komşuluk hukuku ilişkisi kurmanın ne kadar mümkün ve muhtemel olduğu ayrıca ele alınmak durumundadır. CHP Genel Başkanı'nın, Kıbrıs'ta federasyon tezine ve AB sürecine aynen döneceklerini iddia etmesi Rumların değirmenine su taşıma gafletidir, çatlak bir sestir ve esef verici bir savrulmadır. Kıbrıs'ta eşit haklara sahip iki halk vardır. Kıbrıs'ta egemen iki devlet bulunmaktadır. Kıbrıs Türklüğünün eşit statüsüyle egemen eşitliği mutlaka teyit ve tescil edilmelidir. Uluslararası toplum Kıbrıs Türk halkının mahkum edildiği hukuk dışı ve insan haklarına aykırı izolasyonlara derhal son vermelidir. Kıbrıs Türk devleti muhakkak tanınmalıdır. Bunun dışında her öneri, her temenni ölü doğmaya müstahaktır.

"Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile güçlü dayanışmasını sonuna kadar azimle sürdürecek"

Unutulmamalıdır ki Kıbrıs Türkü asla yalnız değildir, asla kimsesiz değildir, asla yetim değildir. Anavatan Türkiye, Kıbrıs Türk vatanını her şart altında bağrına basmaya, anıda olduğu gibi acıda ve sevinçte de bir olmaya, ortak bir gelecek ülküsü etrafında tek nefes olmaya her zaman olduğu gibi yine hazırdır, buna kararlıdır. Allah'ın izniyle Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine birlikte ulaşılacaktır. Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar tarafından 2021 yılında Cenevre'de muhataplarıyla paylaşılan çözüm vizyonu egemen eşitliğin ve eşit statünün tezahürü için tek çare, tek çıkar yoldur. Bizim de iki devletli çözüm vizyonuna desteğimiz tamdır. Ada'da iki halkın çıkarını ve varlığını, aynı zamanda eşit egemenlik haklarını müzakere etmekten kaçan ve kaçınan bir anlayışın barışa hizmeti düşünülemeyecektir. Kıbrıs'ın huzuru demek Doğu Akdeniz'in huzuru demektir. Bu huzur ortamı içinde, Akdeniz'in potansiyel yer altı kaynaklarının adaletli ve hukuk temelli paylaşımından başka bir seçenek de bize göre yoktur. Kıbrıs'ın refahı bölgenin yükseliş ve toparlanışı demektir. Şartlar ne olursa olsun Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile güçlü dayanışmasını sonuna kadar azimle sürdürecek, dostluk ve kardeşlik köprülerini titizlikle koruyacaktır.

"Kıbrıs Türk devletiyle Türkiye'nin alternatifsiz olmadığını bilmelerinde yarar vardır"

20 Temmuz 1974 yılının kutlu iradesi her zaman yaşayacaktır. Yükselen Türkiye, aynı şekilde yükselen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti anlamına gelecektir. Çünkü bizim iki devletimiz olsa da milletimiz tektir, adı da Türk'tür. Ada'nın ve tarihin gerçeklerinden tamamıyla kopuk, maksimalist, dürüstlükten uzak ve şımarık bir anlayışla Kıbrıs'ın tamamında hak iddia edenlerin ulaşacağı hiçbir yer yoktur.

Güney Kıbrıs'ı İsrail'in lojistik merkezi haline getirme çabaları, Rum yönetiminin Yunanistan'la dayanışma içinde Larnaka'da deniz üssü kurma girişimleri istikrarsızlık ortamını tırmandırmaktan ve Gazze katliamına destek vermekten başka bir anlam taşımayacaktır. Bu yanlışın faili olanlar samimi değildir. Umudum bu vahim skandaldan geri dönülmesidir. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kurduğu tarih, kültür ve stratejik üssü her türlü mütecaviz emele cevap niteliğindedir ve gerekirse askeri olarak da tahkim edilmelidir. Çözüm yollarını tıkayarak alınacak bir mesafe, ulaşılacak bir hedef yoktur. Verilen sözde durmak bir erdemdir. Kıbrıs Türklüğü erdemlidir, sözü de senettir. Egemen eşitlik temelinde yapılacak müzakereleri reddedenlerin, Kıbrıs Türk devletiyle Türkiye'nin alternatifsiz olmadığını bilmelerinde yarar vardır.

"Biden'ın gidişi müjdedir"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bahçeli, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2024 Kasım ayındaki seçimlerde başkan adaylığından çekilmesine ilişkin "Biden'ın gidişi bir müjdedir. Netanyahu'nun gidişi de ikinci müjde olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Türk milleti, köpekleri dost kabul eder"

Bahçeli, Meclis'te görüşmeleri devam eden sokak hayvanlarına yönelik yasa teklifi hakkındaki görüşlerinin sorulması üzerine "Türk milleti hayvanları sever, köpekleri dost kabul eder. O sebepten dolayı köpeklere karşı uygulanacak her türlü yanlışın karşısında durur. MHP de üzerine düşeni yapacaktır. Hiç kimse merak etmesin. Köpekleri dost olanlar, köpekleri dost zannedenler, sokaklara dökülerek köpekleri taşlamaya devam etmesinler. Onlar Cenab-ı Allah'ın bir yaratığıdır" dedi.

"Günü geldiğinde bu dosya eyleme de geçecektir"

Devlet Bahçeli, MHP'nin Sinan Ateş cinayetinde değerlendirmelerde bulunan gazeteci, siyasetçi, akademisyen ve hukukçuların yer aldığı listeye ilgili "hesaplaşacaklarını" söyledi. Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bazı çevreler, 2024 yılının içerisinde MHP'ye karşı çok büyük haksızlıklar, iftiralar, yalanlar, hakir görmeler, küçük görmeler, suçlamalarda bulunmuşlardır. Bunların toplamı 154 kişidir. MHP olarak basın mensupları olan değerli kardeşlerime bu gerçeği hatırlatmak istiyorum; sizlerle çoğu zaman beraber oluyoruz ama televizyonlarda ayrıldığımız şahsiyetler var. Onları kabul etmekte zorlanıyoruz. Ama yakın takip altındayız. Şu görmüş olduğunuz liste kimin hangi gün hangi saatte, hangi programda nasıl konuştuklarının, kimlerle konuştuklarının, MHP'ye hangi hakaretleri yaptıklarının toplamıdır. Bu dosya elimizdedir. Günü geldiğinde bu dosya eyleme de geçecektir. Eylem hukuki nitelikte olacaktır. Bizi hedef gösteriyorlar saçmalığından da korkaklığından da kendilerini kurtarsınlar. Onlarla muhatap olmayı dahi kabul etmeyiz. Ama hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız. Olayları abartıyorlar ve saptırıyorlar. Konuşmaması gerekenleri, konuşmaya mecbur ediyorlar. Bizim hedefimiz adalettir. Kendileri muhatabımız dahi değildir."