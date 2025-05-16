MHP Genel Başkanı Bahçeli, kurban vekaletini Türk Kızılaya verdi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, kurban vekaletini Türk Kızılaya verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kurban vekaletini Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılaya verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kurban vekaletini Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılaya verdi.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, Bahçeli'nin, kurban bağışıyla, açlıkla mücadele eden Gazze'de ihtiyaç sahiplerine destek olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kurban vekaletini Gazze'ye ulaştırılması için Türk Kızılaya verdiği anımsatılan açıklamada, "Gelenekselleşen vekaletle kurban kesim kampanyasını bu yıl da 'Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye' sloganıyla başlatan Türk Kızılay, yurt içi ve Gazze-Filistin ile 22 ülkede milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kurban vekaleti için "www.kizilay.org.tr", Kızılay Mobil Bağış Uygulaması, bakanlardaki "Kızılay bağış hesapları", EFT veya havale, yurt içinde 168, yurt dışında ise 0090 212 390 38 00 numaralı "Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattı" ve ülke genelindeki Türk Kızılay şubelerine ulaşılabileceği bildirildi.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme başladı

İstanbul'daki barış zirvesinde 3 ülke arasındaki görüşme başladı
Bakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı arasında samimi sohbet

Müzakerelere damga vuran kare! Ayaküstü sohbet ettiler
Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin

Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi
DEM'li Tuncer Bakırhan'a açık açık soruldu: Özerklik istiyorlar mı?

DEM Parti özerklik istiyor mu? Açık açık soruldu
Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, meyve ağaçlarında yaprak kalmadı

Ceviz büyüklüğünde yağdı, ağaçlarda yaprak kalmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü sunucudan magazin dünyasını sarsacak sözler: Onları tuvalette yakaladım

Ünlü sunucudan bomba itiraf: Tuvalette cinsel temasta bulunuyorlardı
Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi: O oyuncuyu sana alacağım

Taraftar çıldıracak! Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi
Düğün sezonu öncesi vatandaşlara 'sahte altın' uyarısı

Uzmanlardan altın uyarısı! Sakın aldanmayın
Ankara'nın ünlü AVM'sinin sahibi vefat etti

İş dünyası yasta! Ünlü AVM'nin kurucusu hayatını kaybetti
Polis Şeyda'nın şehit edilmesinde silah arkadaşlarının hapsi istendi

Polis Şeyda'nın şehit edilmesinde silah arkadaşlarına hapis istemi
Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik iznini iptal etti

Hindistan'da Türk havacılık devine ağır yaptırım
Livakovic'in kalemini kıran Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği kaleciyi alıyor

Fenerbahçe Galatasaray'ın istediği kaleciyi alıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.