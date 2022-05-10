İSTANBUL (İHA) - MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Seçimler 2023 Haziran'da yapılacak, erkene alınmayacak"

MHP Genel Başkanı Bahçeli: " İstanbul, İstanbul olalı böylesi bir zillet ne görmüş ne de yaşamıştır."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel