MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Seçimler 2023 Haziran'da yapılacak, erkene alınmayacak" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Seçimler 2023 Haziran'da yapılacak, erkene alınmayacak"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Seçimler 2023 Haziran'da yapılacak, erkene alınmayacak'

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Seçimler 2023 Haziran'da yapılacak, erkene alınmayacak"MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İstanbul, İstanbul olalı böylesi bir zillet ne görmüş ne de yaşamıştır.

İSTANBUL (İHA) - MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Seçimler 2023 Haziran'da yapılacak, erkene alınmayacak"

MHP Genel Başkanı Bahçeli: " İstanbul, İstanbul olalı böylesi bir zillet ne görmüş ne de yaşamıştır."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

MHP Genel Başkanı, İstanbul, Haziran, Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title