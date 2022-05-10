MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Seçimler 2023 Haziran'da yapılacak, erkene alınmayacak"
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Seçimler 2023 Haziran'da yapılacak, erkene alınmayacak"MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İstanbul, İstanbul olalı böylesi bir zillet ne görmüş ne de yaşamıştır.
İSTANBUL (İHA) - MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Seçimler 2023 Haziran'da yapılacak, erkene alınmayacak"
MHP Genel Başkanı Bahçeli: " İstanbul, İstanbul olalı böylesi bir zillet ne görmüş ne de yaşamıştır."
(İHA)
İhlas Haber Ajansı / Güncel