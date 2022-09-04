MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Gizleyecek, saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Utanacağımız hiçbir ilişki ağımız da yok. Biz haktan, halktan yanayız. Çiğ süt...
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Gizleyecek, saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Utanacağımız hiçbir ilişki ağımız da yok. Biz haktan, halktan yanayız. Çiğ süt içmedik ki karnımız ağrısın.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Gizleyecek, saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Utanacağımız hiçbir ilişki ağımız da yok. Biz haktan, halktan yanayız. Çiğ süt içmedik ki karnımız ağrısın."
Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel