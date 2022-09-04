MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Gizleyecek, saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Utanacağımız hiçbir ilişki ağımız da yok. Biz haktan, halktan yanayız. Çiğ süt... Güncel Haberler MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Gizleyecek, saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Utanacağımız hiçbir ilişki ağımız da yok. Biz haktan, halktan yanayız. Çiğ süt içmedik ki karnımız ağrısın. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Gizleyecek, saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Utanacağımız hiçbir ilişki ağımız da yok. Biz haktan, halktan yanayız. Çiğ süt içmedik ki karnımız ağrısın." Güncel Kaynak: AA / Ramazan Kaya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Gizleyecek, saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Utanacağımız hiçbir ilişki ağımız da yok. Biz haktan, halktan yanayız. Çiğ süt... - Haberler

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