MHP Genel Başkanı Bahçeli, gazeteciler ile iftar yemeğinde bir araya geldi
AA - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gazetecilerle iftar yemeğinde bir araya gelmesi İftara katılan gazeteciler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gazetecilerle fotoğraf çektirmesi ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazeteciler ile iftar yemeğinde bir araya geldi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gazetecilerle iftar yemeğinde bir araya gelmesi
İftara katılan gazeteciler
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gazetecilerle fotoğraf çektirmesi ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazeteciler ile iftar yemeğinde bir araya geldi.
AA / Güncel