MHP Genel Başkanı Bahçeli, gazeteciler ile iftar yemeğinde bir araya geldi - Haberler

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, gazeteciler ile iftar yemeğinde bir araya geldi

AA - Güncel
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gazetecilerle iftar yemeğinde bir araya gelmesi İftara katılan gazeteciler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gazetecilerle fotoğraf çektirmesi ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazeteciler ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gazetecilerle iftar yemeğinde bir araya gelmesi

İftara katılan gazeteciler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gazetecilerle fotoğraf çektirmesi ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazeteciler ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

AA / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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