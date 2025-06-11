MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Prof. Dr. Gazi Yaşargil için taziye mesajı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefat eden beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil için taziye mesajı yayımlayarak, onun Türk tıbbına katkılarını ve uluslararası başarılarını vurguladı.

(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden  Prof. Dr. Gazi Yaşargil için paylaştığı mesajda, "Yalnızca hekimlik alanında değil; bilimsel çalışmaları, yetiştirdiği öğrenciler ve insanlığa sunduğu katkılarla da Türk tıbbının gururu, milletimizin iftihar kaynağı olmuştur. Kendisi, ülkemizin adını uluslararası bilim camiasında en üst düzeyde temsil etmiş, eserleriyle ve öncülük ettiği yöntemlerle pek çok hayatın kurtulmasına vesile olmuştur. Gelecek nesiller için ilham kaynağı olmaya devam edecektir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in vefatı nedeniyle, sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Bahçeli, şu ifadelere yer verdi:

"Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı, tıp biliminin dünya çapında saygı duyulan ismi, ülkemizin yetiştirdiği en değerli bilim insanlarından biri olan Sayın Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Prof. Dr. Yaşargil, yalnızca hekimlik alanında değil; bilimsel çalışmaları, yetiştirdiği öğrenciler ve insanlığa sunduğu katkılarla da Türk tıbbının gururu, milletimizin iftihar kaynağı olmuştur.

Kendisi, ülkemizin adını uluslararası bilim camiasında en üst düzeyde temsil etmiş, eserleriyle ve öncülük ettiği yöntemlerle pek çok hayatın kurtulmasına vesile olmuştur. Kendisinin azmi, dehası ve insanlığa adanmış hayatı, gelecek nesiller için ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Onun mirası, sadece tıpta değil; bilime, emeğe ve millete adanmışlığın en yüksek örneği olarak da yaşayacaktır. Milletimizin başı sağ olsun. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

Kaynak: ANKA / Güncel
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