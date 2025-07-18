MHP Genel Başkanı Bahçeli'den partisinin MYK-MDK Ortak Toplantısı'na ilişkin açıklama Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Çatışmaların merkezinde yer alan Süveyda'dan kuzeye açılacak koridor şeytan koridorudur, Suriye'nin bölünmesidir, Türkiye'nin hedef alınmasıdır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, partisinin MYK-MDK Ortak Toplantısı'na ilişkin yayımladığı yazılı açıklamada, MHP ve Cumhur İttifakı'nın "bayrak, vatan ve millet sevgisinin ağır sınavından yüz akıyla çıkmayı başaran ve başaracak olan serdengeçti bir anlayışın siyasi ve fikri kubbesi" olduğunu ifade etti.

Teklemeden, tökezlemeden ve tenakuza düşmeden halkın lehine hakikatin sesi ve sözü olmanın, her şeyden evvel kutlu ecdada ahde vefanın gereği olduğunu belirten Bahçeli, şöyle devam etti:

"Türk milleti asil ve aziz olduğu kadar vakar ve vefayla donanmış bir millettir. Hiç kimsenin milli ve manevi konular çerçevesinde partimiz ve Cumhur İttifakı'yla boy ölçüşmesi, bilek güreştirmesi veya aşık atması mümkün ve muvafık değildir. Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili bazı menfi ve münferit çıkışları bir kenara bırakırsak atılan adımların ne kadar sağlam, ne kadar sağlıklı ve ne kadar samimi olduğu gayet açık şekilde görülebilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılında huzur ve güvenlik hakim olacak, refah ve istikrar öne çıkacak, milli birlik ve kardeşlik muhakkak köklü içerik kazanacaktır. Üzerinde yaşadığımız vatan coğrafyasının kaderi husumet ve hıyanet temelinde değil, birlikte yaşamanın muazzez aklıyla, muhterem ahlakıyla tahkim ve tayin edilecektir. Kavga ve karışıklıktan nemalanan geleneksel kriz odaklarının Türkiye'nin önünü kesmesi, kutlu yürüyüşünü engellemesi asla söz konusu dahi olamayacaktır."

"Devletin pazarlık yaptığını iddia edenler müfteridir"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türk milletinin kararını verdiğini, Cumhur İttifakı vasıtasıyla haysiyetli iradesini hayatın somut gerçekleri muhtevasında teçhiz ve teşekkül ettirdiğini bildirdi.

Bölücü terör örgütü PKK'nın silahları yakmasıyla yeni bir evreye geçildiğini aktaran Bahçeli, "27 Şubat İmralı açıklamasıyla gündeme gelen 'Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı' sonuç vermiş, örgüt fesih kararını ilan ederek silahlara veda etabına geçmiştir. Bu zorlu etabın herhangi bir provokasyona maruz kalmadan belirlenmiş takvim ve yol haritası kapsamında sonuçlandırılması, en son silahın yakılmasıyla tamamlanması elbette kaçınılmaz bir ihtiyaç halini almıştır." görüşünü paylaştı.

Bahçeli, Terörsüz Türkiye hedefinin, dünden alınan çetin ve meşakkatli derslerle bugün ve geleceğin emin ve ehil şekilde güvenceye kavuşturulması olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin yeni ahval ve durumuna ayak uyduramayanların, baş döndüren gelişmelere hazırlıksız ve dağınık şekilde yakalananların yalan ve iftiralardan medet ummaları, kara kampanyalara hız vermeleri bir bakıma bozulmuş mayalarının gereğidir. Devletin pazarlık yaptığını iddia edenler müfteridir. Al-ver sürecinin işletildiğini, kendisini fesih etmiş bir terör örgütünün yüksek bir aşamaya geçerek yeni kazanımlar elde ettiğini ileri sürmek namertçe bir saptırmadır.

Hatta Sevr Antlaşması'nın bir maddesini dahi okumadan süreci makyajlanmış Sevr olarak mimleyenler ve böyle tevil etmeye çabalayanlar utanç çukuruna yuvarlanmışlardır. Bunun da ötesinde 'teğmenleri ihraç ediyorlar, PKK'lıları askere alıyorlar' iddiası düşmana bile taş çıkartan bir ağızdır. Terörü geçim kapısı görenlerin maması bitmiş, vanası kapanmıştır. Kandan, gözyaşından ve kutuplaşmadan siyaset üretenlerin suyu kesilmiş, umutları kırılmıştır."

"Süveyda'dan kuzeye açılacak koridor şeytan koridorudur"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye'nin yeni dönemine intibak ve intikal zorluğu çekenlerin, "devletin taviz ve teslimiyet döngüsü içinde olduğunu" hezeyan ve hezimet içinde savunmalarını, paçalarının tutuşmasına ve tükenmişlik sendromuna mahkum olmalarına kanıt olarak niteledi.

"Bir grup PKK'lının 11 Temmuz'da silahları yakmasının üzerinden çok geçmeden İsrail'in komşu ülke Suriye Arap Cumhuriyeti'nin pamuk ipliğine bağlı halde bulunan huzur ve barış ortamına doğrudan saldırması asla tesadüf değildir." görüşünü paylaşan Bahçeli, PYD/YPG'nin Şam yönetimiyle imzalanan 10 Mart'taki mutabakat zaptının uygulama safhasına geçilmesine ayak diremesi, verilmiş sözlerin tutulmasına yanaşmamasının İsrail saldırısıyla aynı kümede ele alınması gereken maksatlı ve marazi bir açmaz olduğunu vurguladı.

Bahçeli, İsrail'in terör örgütlerinden daha aşağı bir seviyede olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Suriye'nin güneyinde Dürzilerle Arap aşiretler arasında fitne yayan, karışıklıktan istifadeyle Şam'ı bombalayan İsrail'in terör örgütlerinden daha aşağı bir seviyeye indiği açıktır. Siyonist vandallık, Terörsüz Türkiye ve bölge hedefine sabotaj yapmış, Suriye'nin güneyi-kuzeyi boyunca planlanan kaos koridorunu silah zoruyla inşa etmek için vahşet sarmalını genişletmiştir. Suriye Arap Cumhuriyeti'nin siyasi ve toprak bütünlüğü ülkemiz açısından ihlali ve inkarı düşünülemeyecek ilkesel tutum ve politikasıdır. İsrail'in sözde 'Davut Koridoru'yla nereye ulaşmak istediği, bu suretle Anadolu sınırlarına dayanmak ve sonrasında da tutunmak için her türlü alçaklıktan istifadeye teşne olduğu her türlü izahtan varestedir. İsrail işbirlikçisi malum bir Dürzi şeyhinin bu yöndeki beklenti ve talebi de son derece tehdit içermektedir. Çatışmaların merkezinde yer alan Süveyda'dan kuzeye açılacak koridor şeytan koridorudur, Suriye'nin bölünmesidir, Türkiye'nin hedef alınmasıdır.

PYD/YPG terör örgütünün Siyonist tuzağa kapılmadan, maksimalist heveslere aldanmadan 27 Şubat İmralı çağrısına müzahir hareket etmesi de en azından kendi hayrına olacaktır. Milattan önce 3000'den bu yana coğrafyamıza zehir katan, artan şiddet ve ölçekte huzursuzluk çıkartan siyonizmin böyle giderse mazlum milletleri müdafaa onurunu asırlar boyunca vicdanında taşıyan Türk milletiyle karşı karşıya gelmesi mukadderdir."

Bahçeli, Suriye'nin yaklaşık 400 kilometrekare toprağının İsrail'in işgaliyle gasp edildiğini, "Haydut devlet İsrail'in" bu topraklar üstünde 10 askeri üs kurduğunu belirtti.

"İsrail bölgemizin ve dünya barışının bir numaralı istikrarsızlık mihrakıdır." ifadelerini kullanan Bahçeli, ABD'nin adil, hakkaniyetli ve dengeli bir politikayla bölgesel barış ve huzura destek olmasının, İsrail'in arkasından çekilmesinin artık bir adalet ve insanlık gereği olduğunu vurguladı.

"Birleşmiş Milletler fiilen yok hükmündedir"

Bahçeli, söz konusu gelişmeler karşısında Birleşmiş Milletler'in "acz içinde" olduğunu, Güvenlik Konseyi'nin de sadece top çevirmekle meşgul olduğunu ifade etti.

"Birleşmiş Milletler fiilen yok hükmündedir." görüşünü paylaşan Bahçeli, "Siyonizm'e ve emperyalizme mızraklık yapanlar, küresel adalet ve vicdan karşısında hak ettiklerini bulacaklardır. İsrail durdurulmalıdır, İsrail pişman edilmelidir, İsrail bedel ödemelidir. Bunun ne şekilde olacağını, yol ve yöntemlerinin nasıl sağlanacağını Türk devlet aklı en etkili biçimde temin edecek kuvvet ve muktedirliğe haizdir." ifadelerini kullandı.

"Türk milliyetçiliğinin siyasi markası MHP'dir"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin Kızılcahamam'daki 32. İstişare ve Değerlendirme Kampı'ndaki "tarihi çıkışını" gölgelemek isteyenlerin "cahil değilse dış bağlantılı mankurtlar" olduğunu belirtti.

"Mensubiyet onurumuzun adresi Türk milletidir. İslam ümmetine dahil olduğumuz bir başka tarihi ve itikadı gerçektir." ifadelerini kullanan Bahçeli, Ziya Gökalp'in, "Türk milletindeniz, İslam ümmetindeniz." sözlerini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Türk-Kürt ve Arapların varlık ve birliklerine sahip çıkmaları; siyonist ve emperyalist komplo ve kumpasa direne direne zalim oyunları bozmaları Türk-İslam aleminin altın çağını, yeryüzü cennetini ihata ve ihya edecektir. Bundan gocunan asalakların ümmet kelimesini dillerine dolayıp eleştirmelerinin tarihsel, sosyolojik ve nesnel hiçbir temeli yoktur. Bu kapsamda milliyetçilik pozu verenlerin evvelemirde hangi milletin milliyetçisi, hangi değirmenin dönen çarkı, hangi fitnenin ileri karakolu olduklarını netleştirmelerinde fayda vardır.

Milliyetçi Hareket Partisini karalayıp bazı gazete manşetlerinden istifalar yaşanıyor yaygarası koparmak şerefsizce bir bühtandır. Türk milliyetçiliğinin siyasi markası ve timsali Milliyetçi Hareket Partisidir. Partimizin ve Cumhur İttifakı'nın vatan ve millet sevdasını tartıya çıkarmak hiçbir soyu sopu bulaşığın harcı değildir. Türk-Kürt kardeşliğini yıkmanın hesabını yapanların sipariş senaryolarını yırtıp atmak da fikriyatımızın ve siyasi mücadelemizin şaşmaz gayesidir. 56 yıl önce, bir davanın temelini atmak, bir tohumdan bir ulu çınar oluşturmak gibi çok zor, zahmetli ve şerefli bir milli hizmeti başlatan Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey başta olmak üzere bütün emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum."

"Terörsüz Türkiye" süreci, 9 Ağustos'ta başlayacak toplantılarla halka anlatılacak

MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP'nin Cumhuriyet'in geride kalan 102 yılının son 56 yılında siyaset alanında yer aldığını, Türk siyasetinde iz bıraktığını belirtti.

Bahçeli, "Kaynağını Türk-İslam ülküsünde bulmuş Türk milliyetçiliği düşüncesini partimizin çatısı altında yaşayan, yaşamayı sürdüren ve sürdürecek olan değerli dava arkadaşlarımla Türk ve Türkiye Yüzyılı'nı inşallah kucaklayacağız." ifadelerini kullanarak, MYK-MDK Ortak Toplantısı'nın ana fikrinin de burada yer aldığına dikkati çekti.

"Milliyetçi Hareket Partisi bugün dünden daha müessirdir." görüşünü paylaşan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Milli birlik ve dayanışmaya hizmet eden, dava namusunu hayat memat konusu gören Türkiye sevdalılarının çelişkiye ve yanlışa düşmeleri beklenmemelidir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı, Türk milletine hizmet aşkını bihakkın ifa ve icraya memur ve bunu da sonuna kadar yerine getirmeye yeminlidir. 'Terörsüz Türkiye' sürecinin halkımıza anlatılması maksadıyla 81 ilimizi kapsayacak şekilde 9 il merkezli toplantılarımız 9 Ağustos'ta Erzurum'dan başlayacaktır. 'Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları-Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik' temasıyla vatanımızın tamamını müşfik ve kucaklayıcı bir siyaset üslubuyla dolaşıp düşüncelerimizi anlatacağız. Bugünkü MYK-MDK Ortak Toplantısı'ndaki diğer bir gündem konusu da bu olacaktır. TBMM'de kurulması gündemde olan komisyona her türlü desteğimizi vereceğiz."

"Türk-Kürt kardeşliği üstünde kumar oynayan kim olursa hesaplarını elhak bozacağız"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın bile haksız yere siyasi istismar konusu haline getirildiğini, muhalefetin "evlatların hayalleriyle oynadığını" ifade etti.

Muhalefetin "kazdığı dipsiz kuyulara nasıl düştüğünü sırasıyla ve mutlaka göreceğiz." diyen Bahçeli, açıklamasını şöyle tamamladı:

"'Türk milletinden ödün veriliyor' diyenlere, Türk milletinin destanını yeni yüzyılda da okumaya devam edeceğiz. 'Türk'süz Cumhuriyet' diyenlere Türklüğün bekası, bin yıllık kardeşliğin yılmaz savunucusu olduğumuzu kararlılıkla göstermeyi sürdüreceğiz. Unutulmasın ki Milliyetçi Hareket Partisinin çizgisi nettir, ilkeleri berraktır, ülküsü büyüktür, ahlaki ve siyasi müktesebatı çelik gibidir ve bunlar değişmemiştir. Türk-Kürt kardeşliği üstünde kumar oynayan kim olursa olsun alayının karşısında da sonuna kadar dimdik duracağız ve hesaplarını elhak bozacağız. Bugün yapılacak MYK-MDK Ortak Toplantısı'na katılan dava arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyor başarılar diliyorum. Bu vesileyle aziz milletimi, gönül ve kültür coğrafyalarımızda yaşayan kardeşlerimi hürmetle selamlıyorum."