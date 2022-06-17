MHP Genel Başkanı Bahçeli'den öğrencilere karne mesajı Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün karnelerini alan öğrencilere tatil boyunca dinlenmeleri ve kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 1,5 yıl boyunca uzaktan gerçekleştirilen eğitim ve öğretimin 6 Eylül 2021'den itibaren yüz yüze yapılmaya başlandığını anımsattı.

Eğitim-öğretim hayatının 2021-2022 döneminin bugün tamamlandığını ve yaklaşık 18 milyon öğrencinin karnelerini aldığını belirten Bahçeli, şöyle devam etti:

"Ümitlerimizin hazinesi, yarınlarımızın güvencesi sevgili çocuklarımızı, muhterem anne ve babalarını, değerli öğretmenlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin tatil boyunca hem dinlenmelerini hem de bol bol kitap okumalarını özellikle tavsiye ediyorum. Karnede kırığı olan, bu nedenle mahzun ve mahcup bir yüz hattına gömülen evlatlarımız hiç dert etmesinler, hiç üzülmesinler. Çünkü bugünün zayıfı yarının zafer kapısı, bugünkü kırık yarının başarı kıvılcımıdır. Karneye bakarken kabiliyet ve karakteri es geçmemek lazımdır. "

Fırsat verilmesi, imkan tanınması halinde milletin her evladının muhteşem işlere imza atacağını kaydeden Bahçeli, "Çocuklarımızı öncelikle karneyle değil, milli kaderimize, istikbaldeki kutlu varlığımıza yapacakları muhtemel ve müstesna katkılarla değerlendirmeliyiz. Bu vesileyle karnelerini alarak tatili hak eden evlatlarımızı muhabbetle kucaklıyor, ailelerine ve öğretmenlerine selam ediyor, hürmetlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.