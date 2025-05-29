MHP Genel Başkanı Bahçeli'den İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümüne ilişkin açıklama Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Dünyaya açılan tarih, kültür ve kardeşlik penceresi olan İstanbul'un derin ve çetin mahiyetli hırsızlık, rüşvet ve yolsuzluk sarmalına mahkum edilmesi milli yürekleri acıtan büyük bir yara olarak karşımızdadır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümüne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, fethin yıl dönümünün haklı bir gururla kutlandığını belirtti.

Türk-İslam medeniyetinin ve Türkiye'nin baş tacı, gönül tahtı, iftihar tablosunun İstanbul olduğuna işaret eden Bahçeli, "Maalesef fethin ruh ve şuurunu isabetle anlayamamış, iradeyle kavrayamamış siyasi ve ideolojik yıkım müellifleri 572 yıl önceki muhteşem zaferden adeta rövanş almak amacıyla kuyruğa girmişlerdir ancak tüm menfur çabalar boşunadır." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'un emin ellerden uzak kaldığını ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:

"Dünyaya açılan tarih, kültür ve kardeşlik penceresi olan İstanbul'un derin ve çetin mahiyetli hırsızlık, rüşvet ve yolsuzluk sarmalına mahkum edilmesi milli yürekleri acıtan büyük bir yara olarak karşımızdadır. Fethin akıl, ahlak ve manevi mirasıyla taban tabana çelişen bugünkü ıstıraplı dönemin geride kalması, kahırdan lütufların doğması inanıyorum ki mukadderdir. İstanbul'a vurulan zincirler 572 yıl evvel nasıl kırılmışsa bugünkü habis kuşatma da aynı şekilde kırılacaktır. Emin ve ehil ellerden mahrum kalan İstanbul'un fetih emanetine sarılarak zorlu etapları birer birer aşacağından, milli birlik, dayanışma ve kardeşliğimizin asırlara sari çınarı olacağından hiç kuşkum yoktur."

Bahçeli, her fethin bir stratejinin mahsulü, kapsamlı bir hazırlığın, sağlam bir iradenin, inanmış kalplerin, hedefine kilitlenmiş bir cesaretin mükafatı; Anadolu Hisarı'nın karşısına inşa edilen Rumeli Hisarı'nın "gıpta edilen sezgi ve zekanın marifeti"; karadan çekilerek Haliç'ten denize indirilen gemilerin "göz kamaştıran bir vizyonun tecelli etmiş muhayyilesi"; denizin üzerinden giden yuvarlak topların yapımı tavsamayan, tehir edilmeyen bir çalışmanın mukavemeti olduğuna dikkati çekti.

"İstanbul'un fethiyle hak nail, haram zail olmuştur"

O güne kadar hiçbir gücün aşamadığı 6,5 kilometre uzunluğunda, 30 metre yüksekliğindeki surlara "Ulubatlı Hasan olup Üç Hilal'i dikmenin" şükran borçlu olunacak bir inanmışlığın mahareti olduğunun altını çizen Bahçeli, "Sabır, dua, kahramanlık ve usta planlamayla 53 gün sonra alınan İstanbul, Türk milletinin kalpgahı yapmaya ant içmiş bir milliyetperverliğin muvaffakiyetidir. İstanbul'un fethi, 'Sefer bizden, zafer Allah'tan' diyen inanmış yüreklerin muteber ve müstesna bir mecmuudur." ifadelerini kullandı.

Yeniçerisinden hakanına, isimsiz neferlerinden Akşemsettin'e kadar fethin "bir destanın, bir dirilişin, Hazreti Muhammed'in övgüsüne layık olmayı hedeflemiş bir kararlılığın şeref menkıbesi" olduğuna işaret eden Bahçeli, şunları kaydetti:

"İstanbul'un fethiyle Doğu ile Batı arasındaki denge bozulmuştur. İstanbul'un fethiyle hak nail, haram zail olmuştur. İnsanlığın kader haritası, tarihsel akışın ana rotası değişmiştir. Fatih Sultan Mehmet sadece kılıçla, sadece topla, sadece yaklaşık 70 bini bulan kahraman askeriyle değil sabrıyla, sağduyusuyla, taşıdığı emsalsiz misyonuyla, sahip olduğu derin fikir, yüksek ahlak, alim vasfı, tutkulu hükümdarlık özelliğiyle İstanbul'u Türk milletiyle buluşturmuştur.

Fetih tarihin bir anında donmuş, durmuş, duraklamış bir hal değildir. Fetih dinamiktir, süreçtir, süreklilik içinde, tarihsel mizan ve milletin müdavim ve müdahalesiyle canlıdır, sonsuza kadar da öyle kalacaktır. İstanbul'u adaletle tanıştırıp, Türk milletiyle kucaklaştıran kutlu ecdadımızı hürmetle, minnetle, özlemle yad ediyorum. İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde, Türk milleti için canlarını feda eden aziz şehitlerimize, büyük hünkarımız Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere kahraman neferlerine Cenabıallah'tan rahmetler diliyorum."