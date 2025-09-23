Haberler

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'ndaki konuşmasından dolayı tebrik etti.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı BM 80. Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konuşmasından dolayı tebrik eden Bahçeli, ayrıca İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma karşı dünya liderlerine Filistinli mazlumların yanında durma çağrısı yapmasının önemli olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
