Devlet Bahçeli'den Atatürk'ün Vefatının 87. Yılında Anma Mesajı

Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Atatürk'ün mirasının asla zedelenmeyeceğini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenli, huzurlu ve refah bir geleceğe ulaşacağını belirtti. Bahçeli, Atatürk'ü saygı ve minnetle anarak, onun eserlerine sahip çıkmanın her Türk vatandaşının görevi olduğunu vurguladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yılı nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Bahçeli'nin açıklaması şu şekilde:

"Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu, istiklal mücadelemizin lideri, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 87. senesinde hürmet, rahmet ve minnetle anıyoruz.

Aziz Atatürk 57 yıllık ömrüne birçok başarıyı sığdırmış, bu süre zarfında göz kamaştıran sıçramalara imza atmış, şartlara göre değişmeyen ilke ve ülküleriyle Türk tarihine derin izler, arkasında da büyük eserler bırakmıştır. Her kararında, her icraatında, her adımında Türk milletine inanmış, hür ve bağımsız yaşamanın vazgeçilmezliğini rehber edinmiştir. Atatürk esaret altına alınmakla tehdit edilen ve toprakları paylaşılmak istenen bir milletin mücadele ruhu, kurtuluş umudu, diriliş sembolü olarak sivrilmiştir. Gerek askerlik hizmeti süresince, gerekse de devlet ve siyaset hayatında karamsarlıktan uzak durmuş, müstevlilerin zulüm senaryolarına kahramanca bir mücadeleyle direnerek milli gönüllerde bayraklaşmıştır. Gazi Mustafa Kemal meşruiyetten, insanlığın evrensel prensiplerinden ve milletimizin tertemiz iradesinden en ufak bir sapma göstermemiş, taviz vermemiştir.

Türk tarihinin şahsına yüklediği sorumlulukları ruhen, fikren ve vicdanen gıpta edilecek düzeyde taşımış, sonuçta Türkiye Cumhuriyeti'ni Milli Mücadele'nin hayranlık uyandıran zaferleri üzerine özveri ve özgüven içinde bina etmiştir. Bundan dolayı kendisine çok şey borçlu olduğumuz ve aziz hatırasını yaşatmanın mükellefiyetini üstlendiğimiz çok açık bir hakikattir.

"Mühim olan Gazi'nin büyük mirasına leke sürdürmemek"

Türkiye Cumhuriyeti yeni yüzyılda kurucu fikir ve felsefeye dayanarak, hatta daha da ilham alarak, milli birlik ve kardeşlik anlayışının refakatinde layık olduğu zirveye muhakkak tırmanacaktır. Aziz Atatürk'ün emaneti asla zedelenmeyecek; nitekim güvenli, huzurlu, refah ve barışla bezenen, devamında yükseldikçe yükselen bir Türkiye'ye inanıyorum ki herkes şahit olacaktır. Şüphesiz ki 10 Kasım bir ağlama, dövünme ve yas tutma günü değildir. Aziz Atatürk'ü daha iyi anlamak, eşsiz hizmetlerini ve eserlerini samimiyetle kavramak için 10 Kasım bir fırsat, bir dönüm, bir tazelenme dönemidir. Doğan her fani gibi Atatürk de ölümü tatmıştır. Mühim olan Gazi'nin büyük mirasına leke sürdürmemek, Türkiye Cumhuriyeti'nin payidarlığına zarar verdirmemektedir. Gazi Mustafa Kemal'in 'en büyük eserim' diyerek övdüğü Türkiye Cumhuriyeti'ne samimiyet ve sadakatle sahip çıkmak, muhtemel risk ve tehditler karşısında uyanık ve dikkatli olmak her millet evladının görevi olmalıdır.

Bu düşüncelerle aramızdan ayrılışının 87. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele kahramanlarıyla birlikte aziz şehitlerimizi saygı ve şükran hislerimle anıyor, hepsine Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun diyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
