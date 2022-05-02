Bahçeli: '6'lı masa bir hikaye, sonu nasıl bitecek onu bilemiyoruz' - Haberler

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Bahçeli: '6'lı masa bir hikaye, sonu nasıl bitecek onu bilemiyoruz'

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayramın ilk günü partisinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayramın ilk günü partisinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı münasebetiyle partisinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Bahçeli, dua ettikten sonra Türkeş'in mezarına karanfil bırakıp, su döktü. Bahçeli ziyaretten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sözlerine Türk milletinin ramazan bayramını kutlayan Bahçeli, "Bildiğiniz gibi bayram sürecinde acılı günlerimizde olmuştur. Özellikle kesintisiz sürdürülmekte olan terörle mücadelede sınır ötesi yurt içerisinde şehitlerimiz verilmiştir. Ama bunun karşılığında da terörün önemli ölçüde kökü kazılmıştır. Bu süreç devam edecektir. İnşallah 2 bayram arasında Türkiye barışa huzura kardeşliğe kavuşur. Böylelikle terör belasından da kurtulmuş oluruz" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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