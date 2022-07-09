MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti - Haberler

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

AA - Erlevent Gülbitti - Güncel
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gelişi Alparslan Türkeş'in mezarına başında Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Alparslan Türkeş'in mezarına karanfil bırakması ve su dökmesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gidişi ANKARA - MHP Genel Başkanı...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gelişi

Alparslan Türkeş'in mezarına başında Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Alparslan Türkeş'in mezarına karanfil bırakması ve su dökmesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gidişi ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.

AA / Erlevent Gülbitti - Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Alparslan Türkeş Devlet Bahçeli Güncel Haberler

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