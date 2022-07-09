MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
AA - Erlevent Gülbitti - Güncel
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gelişi Alparslan Türkeş'in mezarına başında Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Alparslan Türkeş'in mezarına karanfil bırakması ve su dökmesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gidişi ANKARA - MHP Genel Başkanı...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gelişi
Alparslan Türkeş'in mezarına başında Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Alparslan Türkeş'in mezarına karanfil bırakması ve su dökmesi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gidişi ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.
AA / Erlevent Gülbitti - Güncel