MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti (1) - Haberler

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti (1)

AA - Güncel
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MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli'nin gelişi MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli'nin MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrine karanfil bırakması su dökmesi Kuran-ı Kerim'in okunması dua edilmesi MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli'nin mezar taşına elini sürmesi MHP Genel başkanı...

MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli'nin gelişi

MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli'nin MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrine karanfil bırakması su dökmesi

Kuran-ı Kerim'in okunması dua edilmesi

MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli'nin mezar taşına elini sürmesi

MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli'nin ayrılışı ANKARA - MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli, vefatının 25. yılı dolayısıyla MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. (1)

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti (1)

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti (1)

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti (1)

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti (1)

AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi, Alparslan Türkeş, Devlet Bahçeli, su, Güncel, Haberler

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