MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti (1)
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MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli'nin gelişi MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli'nin MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrine karanfil bırakması su dökmesi Kuran-ı Kerim'in okunması dua edilmesi MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli'nin mezar taşına elini sürmesi MHP Genel başkanı...
MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli'nin gelişi
MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli'nin MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrine karanfil bırakması su dökmesi
Kuran-ı Kerim'in okunması dua edilmesi
MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli'nin mezar taşına elini sürmesi
MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli'nin ayrılışı ANKARA - MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli, vefatının 25. yılı dolayısıyla MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. (1)