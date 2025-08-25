MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ahlat'ta partililer ve vatandaşlarla buluştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bitlis'in Ahlat ilçesinde partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri için Ahlat'a gelen Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı'nda ziyaret etmesinin ardından beraberindekilerle Ahlat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nin bahçesine geçti.

Van Gölü sahilindeki bahçede vatandaşlarla ve partililerle bir araya gelen Bahçeli, onlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Bahçeli ve beraberindekiler daha sonra alandan ayrıldı.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
