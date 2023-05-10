MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Engelliler Haftası programında konuştu Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Asıl engel karşımızda. Asıl engel, zillet. Asıl engel, melanet. Asıl engel, Türkiye düşmanları. Bunlara karşı birlikte hareket etmeliyiz. 14 Mayıs'ta engelleri inşallah aşacağız." dedi.

MHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Engelliler Haftası kapsamında Çekmeköy Tabiat Parkı'nda "Sevgi ile Engelsiz Yarınlara Hilal'in Gölgesinde Hep Birlikte" programı düzenlendi.

Engelli bireylerle ailelerinin katıldığı programda konuşan Yönter, her insanın engelli adayı olduğunun unutulmaması gerektiğini anlattı.

MHP olarak her zaman engelli vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Yönter, doğuştan veya sonradan bir engeli bulunanların öncelikle kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlayacak hukuki ve sosyal bir çerçeve oluşturmak gerektiğini söyledi.

Yönter, Cumhur İttifakı olarak kamuda engelli istihdamını artıracaklarını ve engelli aylığını yükselteceklerini belirterek, "Normal şartlarda engelli aylığı ve engellilere bakanların aylıkları belirlenirken aile geliri esas alınıyordu. Bu yanlış, adaletsiz. Bu adaletsizliği birlikte gidereceğiz. Biz ailenin değil, engellilerin bizzat gelirine bakacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de on milyona yakın engelli bulunduğunu aktaran Yönter, bütün engellilerin, başkalarının yardımına muhtaç olmadan yaşamalarını amaçladıklarını ifade etti.

"Sosyal medya teröristlerine, anarşistlere müsamaha yok"

Yönter, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimlere işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Asıl engel karşımızda. Asıl engel, zillet. Asıl engel, melanet. Asıl engel, Türkiye düşmanları. Bunlara karşı birlikte hareket etmeliyiz. 14 Mayıs'ta engelleri inşallah aşacağız. Terörle mücadele esnasında yaralanan, bir uzvunu kaybeden engelli olan nice kahramanlar var. Bu kahramanlara mermi sıkanlar, ateş açanlar, pusu kuranlar, şu anda Cumhuriyet Halk Partisiyle İYİ Partiyle ittifak halinde. Bunlara da müsaade etmeyeceğiz."

Terör örgütlerine müsamaha göstermeyeceklerini anlatan Yönter, "Küresel medyaya, sosyal medya teröristlerine, anarşistlere müsamaha yok, müsaade yok. Peki güvence kim? Sizsiniz. Güvence kim? Türk milleti. Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar açık ara cumhurbaşkanı seçelim. Türkiye Büyük Millet Meclisinde de çok güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisine oyumuzu verelim." diye konuştu.