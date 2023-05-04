MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Çekmeköy'de konuştu Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Geleceğimize, istiklalimize, istikbalimize sahip çıkmak zorundayız. Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin ismini desteklemek zorundayız. Aksi halde Türkiye'den, Atatürk'ten, Cumhuriyetten hesap soracaklar." dedi.

MHP İstanbul İl Başkanlığınca, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı Çekmeköy Nikah Sarayı'nda düzenlenen toplantıda konuşan Yönter, 14 Mayıs'a 10 gün kaldığını anımsattı.

Yönter, dün kendisinin hedef alındığını belirterek, şöyle devam etti:

"İYİ Partinin bir milletvekili adayı, genel sekreteri şahsımı hedef alarak, 'İftira siyasetinin, yalan siyasetinin bitişine 10 gün kaldı, biz sabrediyoruz' demiş. Yalan, riya ve aldatma varsa, bunlarda. Bunlar milletimizin gelecek umutlarıyla oynuyor. Bunlar Türkiye'yi zillete düşürmek istiyor. Türkiye neyi başarsa ortak olmuyorlar. Bundan sevinmiyorlar. KAAN, milli muharip uçağımız göklerde, zillet ittifakı perişan. İnsansız hava uçağımız Kızılelma göklerde, zillet ittifakı perişan. Pervin Buldan ne diyorsa Kemal Kılıçdaroğlu onu tekrar ediyor. Pervin Buldan ne diyorsa Meral Akşener aynısını söylüyor. Diyorlar ki 'Ya savaşa mı gidiyoruz? Seçime gidiyoruz. Bu uçakları niye gösteriyorsunuz? Bu gemileri niye gösteriyorsunuz? Bu silahları niye gösteriyorsunuz?' 'AK Parti'yle MHP'ye verilecek her oy, PKK'ya sıkılmış kurşun' diyorlar. Doğrudur, doğru söylüyorlar."

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van ve Ağrı mitingini anımsatan Yönter, "Sloganları duydunuz değil mi? Yüreğimiz yandı. Sloganlar neydi? 'Kana kan, dişe diş, intikam, intikam' ya hangi kandan, hangi dişten, hangi intikamdan bahsediyorsunuz? Siz kimden intikam alacağınızı düşünüyorsunuz? Bir terörist çıktı, 'Kemal Kılıçdaroğlu kazanmazsa Türkiye'de savaş çıkar' dedi. Başka? HDP'nin eş başkanı 'Kılıçdaroğlu rejimi değiştirme konusunda örtüşüyor' dedi. Terörist Murat Karayılan, '2023 14 Mayıs'ında sadece seçim yapmayacağız aynı zamanda sistem değişecek' dedi. Sırrı Sakık var ya, bunlar ölemez, Allah'ın izniyle yaşadıkları sürece milletin bedduası bunların yakasını bırakmayacak." ifadelerini kullandı.

Yönter, seçimlerde Türkiye'yi heba etmeyeceklerini vurgulayarak, "Sandıklara sahip çıkmaz zorundayız. Geleceğimize, istiklalimize, istikbalimize sahip çıkmak zorundayız. Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin ismini desteklemek zorundayız. Aksi halde Türkiye'den, Atatürk'ten, Cumhuriyetten hesap soracaklar. Milli Mücadele'yi niye başardığımızdan dolayı bizden hesap soracaklar. Bunlara boyun eğmeyiz, göz yummayız. Çünkü biz Türkiye'yiz." diye konuştu.

Programa MHP'nin İstanbul 1. bölge milletvekili adayları, MHP Çekmeköy İlçe Başkanı Tahsin İnce ve İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta ile çok sayıda partili katıldı.