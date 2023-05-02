MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Beykoz'da seçim çalışmasında konuştu Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri'nin milletimizin iradesiyle gerçekleşip, Türkiye'nin önünün açılmasını istiyoruz. Türkiye zillete düşmeyecek." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Beykoz'a gelen Yönter, Anadolu Hisarı'nda bulunan bir şirketi ziyaret etti.

Şirketin yönetim kurulu üyeleri ve personeliyle bir araya gelen Yönter, burada yaptığı konuşmada, MHP İstanbul milletvekili adayları Nevzat Ünlütürk ve Şahin Gürz ile ziyaretler yaptıklarını söyledi.

İstanbul'daki 39 ilçede çalışmaların gece gündüz devam ettiğini, vatandaşlarla bire bir temas kurduklarını ifade eden Yönter, "14 Mayıs 2023 Türkiye'nin kritik ve stratejik bir eşiği. Türk ve Türkiye yüzyılın ilk basamağı. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri'nin milletimizin iradesiyle gerçekleşip, Türkiye'nin önünün açılmasını istiyoruz. Türkiye zillete düşmeyecek inşallah. Türkiye zayıflamayacak, zaafa düşmeyecek. Türkiye küresel emperyalizmin piyonu olmuş mihrakların eline de düşmeyecek. Türkiye'de Cumhur İttifakı milletimizi, ülkemizi hak ettiği yüksek mevkilere inşallah çıkaracak." diye konuştu.

Yönter, Kavacık Aile Sağlığı Merkezi'nin inşaatını da gezerek, Mahalle Muhtarı Yasemin Şahin'den bilgi aldı.

Beykozlu vatandaşlarla görüşen Yönter, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kavacık Mahallesi'nde daha önce sağlık ocağının olmadığını söyledi. Böyle bir hizmetten mahallelilerin mahrum olduğunu dile getiren Yönter, "Başarılı muhtarımız Yasemin Hanım sağlık ocağı eksikliğini bizimle paylaştı. Yaklaşık 1-1,5 yıllık bir mücadeleyle sonunda biz burada sağlık ocağımızın temelini atmış vaziyetteyiz. Kavacıklı vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

"Biz başarıya inandık, biz zafere inandık"

Yönter, Beykoz'un diğer tüm mahallelerinin ve İstanbul'un yanında olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz başarıya inandık, biz zafere inandık. 14 Mayıs'ta sandıklardan Cumhur taşacak. 14 Mayıs'ta sandıklardan 'üç hilal' taşacak. Recep Tayyip Erdoğan taşacak. Türkiye zillete teslim olmayacak. Türkiye melanete 'tamam' demeyecek. Türkiye, terör ittifakını elinin tersiyle vurup itecek. Türkiye, inşallah bu oyunu bozacak. Biz umutluyuz, heyecanlıyız. Azmettik, karar verdik. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin göstermiş olduğu hedefler doğrultusunda İstanbul'u karış karış dolaşıyoruz. Çok çalışıyoruz. Birinci bölgede çok iddialıyız. Çok sayıda milletvekili çıkaracağız."

Yönter, 14 Mayıs seçimlerinde MHP'nin çok başarılı bir sonuç elde edeceğini belirterek, "İstanbul'da MHP bir tarih ve destan yazacak. Cumhur İttifakı Türkiye Büyük Millet Meclisinde nitelikli çoğunluğa ulaşacak, bu nitelikli çoğunlukla beraber yeni bir anayasayı milletimize kazandıracağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan açık ara farkla seçimi kazanacak. Onlar PKK'yla FETÖ'yle kalp yapmaya devam etsinler. Onlara millet sandıkta ne yapacağını biliyor." şeklinde konuştu.