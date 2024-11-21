Üye Girişi
Haberler

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: Türk Milletinin Hakemi Biziz

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: Türk Milletinin Hakemi Biziz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, partinin Türk milletinin kadim hikayesini temsil ettiğini ve aldığı yetkiyi Türk milletinin gösterdiği istikamette kullanacağını vurguladı. Yıldız, MHP'nin hukukun ruhu ve adaletin sesi olduğunu belirtti.

ANKARA - Mhp Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Biz Türk milletinden aldığımız yetkiyi Türk milletinin gösterdiği istikamette kullanırız. Aziz milletimiz her işimizin hakemi ve hakimidir. Tüzel bir kişilik olarak Milliyetçi Hareket Partisi, kişiliğini sadece hukuki var olma gerçeğinden değil Türk tarihinin sorumluluğundan Türk milletinin tarihsel hikayesinden almaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milletinin kadim hikayesini temsil eden ve tarihsel tecrübenin bugünkü adresi ve kurumsal merkezidir" dedi.

Mhp Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, bugün sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yıldız, MHP'nin Türk milletinin kadim hikayesini temsil eden bir kurumsal yapı olduğunu belirtti. MHP'li Yıldız, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Biz Türk milletinden aldığımız yetkiyi Türk milletinin gösterdiği istikamette kullanırız. Aziz milletimiz her işimizin hakemi ve hakimidir. Tüzel bir kişilik olarak Milliyetçi Hareket Partisi, kişiliğini sadece hukuki var olma gerçeğinden değil Türk tarihinin sorumluluğundan Türk milletinin tarihsel hikayesinden almaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milletinin kadim hikayesini temsil eden ve tarihsel tecrübenin bugünkü adresi ve kurumsal merkezidir. Bunlar teorik ifadeler değil, elli beş yıllık pratik, somut ve davranışa dönüşmüş her sağduyulu Türk vatandaşının tanıklık ettiği gerçeklerdir.

Ülkemizin birliği ve dirliğine kast etmiş her odağın karşısında gördüğü yıkılmaz bir kale olarak milletimizin saf sinesinde yer almıştır. Adaletin Hakkın terazisi, vicdanın sesi, hukukun ruhu, ahlakın özü olduğunu bilen kararlı, sabırlı, bahane üretmeyen, arkadaşlarını yolda bırakmayan, hak ve hukukuna saygılı, yüksek ahlak sahibi, merhametli, yetkisini kötüye kullanmayan, nefsini öne çıkarmayan, kibirden uzak duran, fanilik duygusuna aşina, hoşgörülü, hayata hikmet ve hakikat gözüyle bakan, derviş gönüllülerin yeridir. İnsanlığın bütün zamanlarda tutkuyla tartıştığı, uğruna bedeller ödediği adaleti yeryüzüne hakim kılmak isteyen diğer adı 'Kızılelma' olan İ'la-yı Kelimetullah yolcularının merkezidir."

Kaynak: ANKA / Güncel
Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanacak

Milyonların gözü bugün çıkacak kararda! Ekonomistler aynı tahminde birleşti

 Hemşire Selen Bilgin'in ölümü dosyasından 'Yenidoğan çetesi' konuşmaları çıktı

Hemşirenin ölümünden sorumlu ama elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor

 3 vekilin istifasının ardından MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken açıklama

3 vekilin istifasının ardından MHP'den dikkat çeken mesaj
3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi

Polislere ateş açan saldırganın yakalanma anı ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

YILBAŞI TATİLİ 2024 | Yılbaşı hangi gün, kaç gün tatil? 1 Ocak hangi güne denk geliyor? MHP'den istifa eden milletvekilleri kimler? Masterchef eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 21 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Annem Ankara ilk bölüm full izle! Annem Ankara 1. bölüm izleme linki ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE | 21 Kasım Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? Bugün okullar tatil mi? 21 Kasım Perşembe okullar var mı? 20 KASIM REYTİNG SONUÇLARI! 20 Kasım AB ve total dizi reyting sonuçları açıklandı mı? 22 Kasım Bursa hava durumu | Bursa'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Bursa günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Merkez Bankası faiz indirimi olur mu? PPK toplantı tarihleri! 2024 MB Kasım ayı faiz kararı ne olur? İDO seferleri iptal mi? 21 Kasım İDO seferleri iptal mi edildi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.