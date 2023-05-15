MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, seçim sonuçlarını değerlendirdi Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Sayın Erdoğan'ın, "28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turda yine açık ara birinci geleceği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olarak seçileceği şimdiden belli olmuştur.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Sayın Erdoğan'ın, "28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turda yine açık ara birinci geleceği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olarak seçileceği şimdiden belli olmuştur." ifadesini kullandı.

Yalçın, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nin yurt sathında takdire şayan bir sağduyu ve hassasiyet içinde tamamlandığını, böylece Türk demokrasisinin bir kez daha bütün aleme rüştünü ispatladığını vurguladı.

Yalçın, siyasi ittifaklar ve adaylar arasında uzun zamandır iki koldan devam eden seçim yarışının, milletin şaşmaz ve değişmez hakemliği altında, güvenli bir ortamda hitam bulduğunu belirtti.

Milletin olgunluk ve sağduyusu sayesinde bir demokrasi şöleni havasında geçen seçimlerin bundan sonraki dönemlerde yapılacak halk oylamalarının selameti için de mesut bir işaret olduğunu ifade eden Yalçın, şöyle devam etti:

"Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, yarışı açık ara önde tamamlamıştır. TBMM'de de Cumhur İttifakı çoğunluğu sağlamıştır. Sayın Erdoğan'ın, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turda yine açık ara birinci geleceği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olarak seçileceği şimdiden belli olmuştur.

MHP, milletvekili sayısını arttırarak nitelikli bir grupla ve üçüncü parti olarak TBMM'de yeniden temsil edilmeye hak kazanmıştır. Partimiz aleyhindeki algı çalışmalarının, düzmece kamuoyu yoklamalarının milletimiz nezdinde hiçbir değeri olmadığı görülmüştür. Muhalefet yanlısı ve temayül dolandırıcısı anket şirketlerince alacağı oy oranı baraj altında gösterilen MHP yüzde 10'u aşarak algı oyunlarını boşa çıkarmıştır."

Yalçın, MHP'nin üç hilalde simgelenen kurumsal kimliğinin gücüyle seçmen kitlesinin köklü ve sağlam yapısının, oy pusulasında parladığını belirterek, "Buna karşılık karanlıkta gölge oyunu oynayanlar, göğe merdiven dayamaya soyunanlar ve suya yazı yazanlar, sandığın altına gömülmüşlerdir. Her seçim sonunda olduğu gibi, MHP muarızı kamuoyu araştırma şirketleri ve bunların kuyruklu yalanlarına bel bağlayan çevreler yine ters köşeye yatmıştır. İktidarın değişmesini, kendilerine koltuklar, makamlar ve mevkiler verilmesini, hayali baharların gelmesini bekleyenlerin umutları, bir başka bahara kalmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Seçimler dolayısıyla Türkiye'de kaos, karmaşa ve istikrarsızlık uman iç ve dış mahfillerin, hayal kırıklığına uğradığının altını çizen Yalçın, milletin engin ferasetinin, Anka kanadı gibi bütün ülkeyi sarmalayıp kuşattığını, demokratik yarışın gölgelenmesine izin vermediğini kaydetti.

"Cumhur İttifakı tarafından etkisiz hale getirilmiştir"

Yalçın, seçimlerin, Türkiye üzerinde hain emeller besleyen, yeniden Sevr'i hortlatıp önce özerk, sonra da bağımsız uydu devletçikler kurmaya heveslenen şer odaklarına verilmiş şiddetli ve caydırıcı bir cevap olduğunu ifade etti.

Yalçın, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Egemenlik haklarımıza göz diken bedhahlar ve bir asır sonra yeniden müstevli rolüne soyunmuş bedbahtlarla bunların yerli işbirlikçileri, tekrar mağlup olmuşlardır. Halk iradesini eğip bükmeye çabalayan bilumum aktör ve figüranlar, bizzat milli irade marifetiyle bozguna uğratılmıştır. Birlik ve bütünlüğümüze, dirlik ve düzenimize, bağımsızlık ve güvenliğimize uzanan eller bir daha kalkmamak üzere kırılmıştır. 'Yirmi Birinci Yüzyılda Lider Ülke Türkiye' ideali için yola çıkan Cumhur İttifakı kervanının önünü kesmeye yeltenen eşkıya ve uğruların tuzakları yıkılmış, pusuları dağıtılmıştır.

İtibar suikastları, aleyhte algı operasyonları, siyasi manipülasyon ve spekülasyonlar, sırtını millet iradesine dayayan Cumhur İttifakı tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Felaket tellallığının, kaos çığırtkanlığının, yıkım senaryolarının, siyasi ve ekonomik izmihlal yavelerinin, milletimiz tarafından asla satın alınmadığı görülmüştür. Milletimiz, terörist seviciliğe ve bölücü örgüt borazanlığına geçit vermemiştir. Milletimiz, mağduriyet ve fakirlik taslama seanslarına, sahte hürriyet ve adalet havariliğine, riyakar barış nakaratlarına, ikiyüzlü demokrasi havariliğine itibar etmemiştir."

"Hayati bir kilometre taşı"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, içinde bulunulan yüz yılı "Türk asrı"na çevirmek için yıllardır sürdürülen çabaların boşa çıkmadığı, milletin, geleceğe dair umutlarını yitirmeyip aksine eskisinden daha ümitvar, iştiyaklı, coşkulu ve heyecanlı olduğunun tecelli eden seçim sonuçlarıyla ortaya çıktığını bildirdi.

Seçimlerin galibinin bizzat Türk milleti olduğuna işaret eden Yalçın, 14 Mayıs akşamında millet iradesinin tecelli ettiğini kaydetti.

Yalçın, böylece milli iradenin önünde hiçbir beşeri gücün duramayacağının, onu hiçbir kuvvet ve kudretin yenemeyeceğinin bir defa daha gözler önüne serildiğini vurguladı.

Seçim sonuçlarının, icranın kararlılık, hız ve çevikliğinin devamının, yasamanın siyasi müessiriyetinin kalıcılığının, yargıda adaletin tecellisinin kamilen yerleşmesi açısından büyük önem taşıdığına işaret eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Seçimlerde Cumhur İttifakı'na verilen oylar, zillet ittifakı sözcülerince Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Türkiye'yi her alanda tıkanmaya ve tek adamlığa götürdüğü iddialarını çürütmüştür. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, modern bir yönetim anlayışı olarak halkın çoğunluğu tarafından benimsendiği anlaşılmıştır. 14 Mayıs seçimleri, milletimizin beraberlik ve bekası, devletimizin birlik ve bütünlüğü, bin yılı aşkın coğrafyamızda hakim olan kardeşlik hukukunun sürdürülmesi bağlamında bir dönüm noktasıdır. Bu seçimler, tezahür eden çelikten milli irade kadar, doğuracağı yerel, bölgesel ve küresel sonuçlar bakımından da büyük önem arz etmektedir."

Seçimleri, "Türkiye'nin hem bölgesel hem de küresel hedeflerine vasıl olması yolunda hayati bir kilometre taşı" olarak nitelendiren Yalçın, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun yapılacağı 28 Mayıs oylamasının, Türk siyasi tarihine yön veren kader dönemeçleri arasında yerini alacağını bildirdi.

Bundan sonra da Cumhur İttifakı kervanının emin adımlarla yolunda ilerleyeceğini belirten Yalçın, "Cumhur İttifakı bağımsızlık, refah ve istikrarın güvencesi, MHP de toplumsal barış, kardeşlik ve huzurun emniyet supabı olmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Seçim sonuçlarının millet ve devlet için hayırlı olmasını dileyen Yalçın, sandıkta tezahür eden millet temayülünün, bütün toplum kesimleri ile bütün siyasi parti ve kurumlar tarafından saygıyla karşılanacağına inandıklarını vurguladı.