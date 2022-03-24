MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan "Seçim Kanunu teklifi" değerlendirmesi Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, " Seçim Kanunu'nda yapılacak değişiklikler, kamuoyundaki tereddütleri giderecek, kararsızlıklara son verecektir." ifadesini kullandı.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Seçim Kanunu teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin 2023 seçimlerine adım adım yaklaştığı dönemde Seçim Kanunu'nda öngörülen değişikliklere dair teklifin TBMM gündemine gelmesinin Millet İttifakı cephesinde mevcut konumların tekrar gözden geçirilmesine neden olduğunu belirten Yalçın, "Cumhur İttifakı karşısında saf tutan partiler açısından ortalık toz duman, işler karışık, durum vahimdir. Yasa değişikliği teklifi ezberleri bozmuş, kafaları karıştırmış, 2023'te Cumhur İttifakı'nı devirme rüyasındaki muhalefet cephesinin hesaplarını altüst etmiştir." ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkındaki açıklamalarına tepki gösteren Yalçın, "Genel Başkan'ımıza şiddetle arasına mesafe koymasını tavsiye eden, daha da ileri giderek hiçbir surette idrak edemeyeceği '12 Eylül' üzerinden tespitler yapmaya kalkışan bu densiz, her sabah bir başka neocon yatağından mahmur gözlerle kalkarak siyaset yapmaya çalışmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

"Millete yön tayin etmeye kalkan acemi binicilerin maskeleri düşecek"

Yalçın, Seçim Kanunu'ndaki değişiklikler hayata geçtiğinde sandıkta herkesin "boyunun ölçüsünü alacağını" kaydederek, "Türkiye'nin birinci partisiymiş gibi meydanda racon kesenlerin koflukları ortaya serilecek, CHP'nin terkisinde siyasete ve millete yön tayin etmeye kalkan acemi binicilerin maskeleri düşecektir." açıklamasında bulundu.

"CHP sözcüleri ve CHP yanlısı medya da, kamuoyunda algı çalışması yaparak bu particikleri sanki tabanları ve kamuoyunda karşılıkları varmış gibi göstermeye çalışmaktadır." ifadesini kullanan Yalçın, yasa değişikliklerinin her partinin seçmen nezdindeki eder ve karşılığını ortaya çıkaracağının altını çizdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, şöyle devam etti:

"Uzun süreden beri erken seçim yaveleriyle kuru gürültü çıkaranların 2023'te sandıkta teker teker tartılarak kaç buçuk ettikleri belirlenecektir. Hiçbir mikropartikül parti, CHP'nin kucağında seçmen kantarına çıkamayacaktır.

Ancak ruhunu, kimliğini ve geleceğini CHP'ye teslim ederek bu partinin listesinden girmeye cesaret edebilen parti başkanlarını ve üyelerini engelleyecek hiçbir yasa maddesi yoktur. Mamafih CHP'nin kendi sınırlı imkan ve kontenjanlarını bu uğurda heba etme lüksünü bundan böyle göz alamayacağı da bir hakikattir."

"Değişiklikler, kamuoyundaki tereddütleri giderecektir"

Seçim Kanunu'na ilişkin teklif yasalaştığında, CHP dışındaki partilerin birkaçının yüzde 7 barajını aşmak için bir araya gelebileceği ama böyle bir birlikteliğin risklerinin de yüksek olacağı görüşünü paylaşan Yalçın, "İttifak arayışları ve listeler üzerinden şimdiden zillet cephesinde başlayan ikili ve çoklu pazarlıklar, 2023'te uğrayacakları hezimetin erken habercisi gibidir." değerlendirmesinde bulundu.

Değişikliklerin mevcut sistemin yol açtığı bazı kayıpları da gidereceğini, artık hiçbir partinin herhangi bir ittifakın oylarından yararlanarak fazladan milletvekili çıkaramayacağını belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Seçim Kanunu'nda yapılacak değişiklikler, kamuoyundaki tereddütleri giderecek, kararsızlıklara son verecektir. Siyasi temayüllerin beyhude istikametlere tevcihine engel olacak, birlikte dirlik, tefrika ve taksimde ayrılık olduğu gerçeğine hizmet edecektir.

Sonuçta bütün yasalar insan emeği, insan ürünüdür. Hiçbirisi ilahi kanun değildir. Beşeri hükümler de zamana ve zemine göre değişmekte, değiştirilebilmektedir. Vaktiyle Ahmet Cevdet Paşa'nın öncülüğünde hazırlanan Mecelle'de de bu yönde bir tespit mevcuttur. Seçim Kanunu'nda öngörülen değişiklikler, bu bağlamda mütalaa edilmelidir."