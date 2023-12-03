MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık: Engellilerin yaşam koşullarını üst standartlara taşımak herkesin ortak gayreti olmalı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, engellilerin yaşam koşullarını üst standartlara taşımanın herkesin ortak gayreti olması gerektiğini belirtti. Yılık, engellilerin toplumun içinde daha fazla yer alması ve toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, engellilerin yaşam koşullarını üst standartlara taşımanın herkesin ortak gayreti olması gerektiğini belirtti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yılık, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Engelli bireylerin sosyal ortamda sürekli başka engellerle karşılaştığını bildiren Pelin Yılık, toplumsal farkındalık seviyesinin artırılması için engellilerin daha fazla toplumun içinde yer alması gerektiğini kaydetti.

Engelli bireyleri, toplumun önemli ve ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini vurgulayan Pelin Yılık, "Engelli çocukların, gençlerin, kadınların toplumsal yaşam içinde karşı karşıya kaldıkları zorlukları ve engelleri ortadan kaldırmak, onların içinde bulundukları yaşam koşullarını her daim üst standartlara taşımak hepimizin ortak gayreti olmalıdır." ifadelerini kullandı.