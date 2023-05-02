MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Sarız'da vatandaşlarla bir araya geldi

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kayseri'nin Sarız ilçesindeki barınma konteyneri ihtiyacını Vali Gökmen Çiçek'e iletti.

MHP İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sarız'ı ziyaret eden Özdemir, mahalleleri gezerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Çavdar Mahallesi'nde yaşayan, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde evi hasar gören ve komşusunun evinde yaşayan bir vatandaşın sorununa çözüm bulmaya çalışan Özdemir, "Sen rahat uyumazsan ben rahat uyuyamam." dedi.

Mahallenin 4 barınma konteynerine ihtiyacı olduğunun iletilmesi üzerine Özdemir, Vali Çiçek'i telefonla aradı.

Sarız'daki talebi dile getiren Özdemir, "Kahramanmaraş'taki deprem, Sarız ilçemizi de etkiledi. Sizin de çabalarınızla bölge afet kapsamına alındı. Sarız'da bir çok hane depremden etkilendi ve ağır hasarlı. Burada bir annemiz var. Acil konteyner talebimiz var. Komşunun evinde kalıyor. Çavdar Mahallesi'ne 4, Sarız'a ise 8 konteyner talebimiz var. Elimden geldiğince buralara yatırımların hizmetlerin gelmesi için çaba sarf ediyorum. Oy mevzusu değil, biz genel başkanımızdan aldığımız terbiye bu. Yeter ki milletimiz huzurlu olsun, yeter ki rahat olsun." ifadelerini kullandı.